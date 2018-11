"No me interesa el Boca-River, quiero que le paguen a los de Sport Rosario"

No le importa. El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, tuvo una conferencia de prensa bastante ofuscado, esto luego de que se tocara el tema de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Pues el estratega de los cerveceros está preocupado por el último rival al que enfrentó, Sport Rosario.

Pues los jugadores del conjunto huaracino no jugaron ante ellos debido a la deuda de 5 meses que le adeuda la directiva, por lo que el primer equipo de Sporting Cristal se enfrentó a la reserva. "El tema de Boca y River no me interesa, es un tema agotado. Solo me interesa que le paguen a los jugadores de Rosario y a todos los que les deben, eso me interesa a mi", expresó el técnico chileno.

El último resultado de Sporting Cristal en el Torneo Clausura fue de 0-8 y el 'Cacique' se mostró muy preocupado. Por otro lado, el DT de los rimenses está concentrado en lo que será la final del torneo, pues solo está a la espera del otro finalista que se definirá la proxima semana entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa.

A pesar de que se le haya relacionado con Colo-Colo para la temporada 2019, el estratega cervevero comentó que él se ve el próximo año disputando la Copa Libertadores con Sporting Cristal.

