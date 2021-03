A Manuel Heredia la vida lo ha puesto a prueba. El ex arquero de Alianza Lima y Sporting Cristal, sin embargo, no pierde la fe y hoy desde Carlos A. Mannucci tiene por objetivo llegar a la selección peruana. La vida lo golpeó al quitarle a sus padres, hasta dejó el fútbol y trabajó en construcción, pero su fe en Cristo fortaleció el camino para sortear obstáculos engorrosos que hoy sirven de ejemplo. “A pesar de los aciertos y desaciertos, lo más fuerte que tengo es la mente”, aseguró el “1” del Mannucci, quien se reinventó en el fútbol. No tuvo temor en retroceder en búsqueda de recobrar su pasión, el fútbol. “Cuando estuve en Estados Unidos y quería volver, no se me abrió ninguna puerta en Perú, en principio, pero después lo conseguí”, comentó el arquero que suma regularidad en las últimas temporadas en la Liga 1, actuaciones que despierta su ilusión por la selección peruana.

Dolor sorpresivo e indescriptible habrá sido soportar el fallecimiento de tu tío Miguel Miranda…

Estoy viviendo noticias duras. Es mi tío y me he apoyado en él, pues ha sido una pieza vital en este retorno a la Primera, es chocante. Te encuentras con una persona que fuiste hincha. Él me preparó, fue entrenador, analista, sigo siendo familia, siempre quiso crecer, exigir, siempre decía que siga intentando.

¿El interés por el arco nació por Miranda?

No, nació por sueños de todo chico en el barrio. La historia comenzó con los cazatalentos, pues yo jugaba como delantero, pero fueron cazatalentos del Deportivo Sipesa, y me quedé jugando la Copa Afim.

¿Y qué tal como delantero?

En esa época, quería jugar de todo, era la ilusión. Veía a los seleccionados y quería ser Flavio Maestri, Germán Carty, Miguel Miranda, Juan Reynoso. Lo curioso fue que después compartí vestuarios con algunos de ellos. Cuando estaba en la Academia de Lucho Bolaños, entrenaba en Videna y también lo hacía Cristal, ahí me tomaba fotos con Jorge Soto, el “Charapa” Torres. Compartí vestuarios con Julinho, anécdotas cumplidas de todo niño.

La irreparable pérdida de tu madre, otro duro golpe en la vida…

En doce años he perdido a mis dos padres, y eso también me hizo saber quién es quién, que personas tengo a mi costado, en quien confiar. Este tiempo que enfrento con la pérdida de mis seres amados hizo que salga a flote la personalidad que mis padres sembraron en mi vida.

Jugadores de Carlos A. Mannucci no la pasaron bien en Cajabamba. (Foto y Video: Twitter Manuel Heredia)

SU RETIRADA DEL FÚTBOL Y LA VUELTA

En el 2017 dejaste el fútbol tras haber probado suerte en Estados Unidos

Ahí están los desaciertos que comentaba. Apresuré mucho mi partida a Estados Unidos por tema familiar. Hay veces el talento no basta para encontrar una oportunidad. Me vi encerrado en un lugar donde pasaban los años que inclinaba más al retiro. El fútbol es mi trabajo, sustento para mi familia, y comencé a trabajar en otras cosas. Pero tenía muchas fuerzas en seguir jugando. Trabajé en una empresa de construcción familiar, solo un mes, no aguanté más. Trabajo muy arduo. Ahí comencé a destruir cosas que no sumaban y construir cosas que sí.

Hay prensa que no se te acerca a entrevistaste por tu carácter

Siempre he pensado que para ver si un huevo está podrido tienes que abrir el cascarón. No sé si será el puesto o personalidad, puedo provocar que esté molesto. Sí me gusta que respeten mis espacios. No soy una persona muy cerrada. Con los años he sabido manejarlo. Siempre he sido sincero y frontal, pero en nuestra sociedad no calza, menos en el fútbol, quita oportunidades. En decir cosas en un tono que a la otra persona no le gusta. Intento en qué momento hablar y a qué personas decirle las cosas.

¿El ser frontal juega en contra?

Me quitó oportunidades cuando era joven en el fútbol. Cuando alguien quería ponerse por encima de uno, yo reaccionaba. Pero con el tiempo se transformó en un precedente para que no me digan nada.

¿Cómo describes la regularidad encontrada en las últimas temporadas?

Todo ha sido una suma de aciertos y desaciertos que hizo encontrar una madurez necesitada. El fútbol es una carrera donde quemas etapas muy rápido, donde hay que madurar y tener objetivos muy claros. Dentro de los desaciertos hubo enseñanzas, y no solo me quedó como arquero, sino que desarrollé otras cosas que ayudan hasta hoy, y que van de la mano con mi desempeño dentro del campo.

¿Qué otras cosas fortalecieron la carrera futbolística?

Tengo mi fe muy alta, marcada, diría hasta radical. Siento que todas las cosas la hago por Dios. Y el tener la mente muy fuerte es por afrontar las cosas inesperadas en la vida y hace encontrar equilibrio emocional no solo por un día, semana o mes, sino que se convierta en años, que han sido importante para mí dónde he visto etapas de mi vida en las que sigo aprendiendo y no cometo los errores del ayer.

CRISTO, ALIANZA Y CRISTAL

¿Y cómo nació la devoción por Cristo?

Lo conocí a los 20 años, antes tenía a piel viva en la inmadurez. Aún con errores intenté pulir muchas cosas. Sin Cristo no seguiría en el fútbol peruano por los desaciertos. De repente no he tenido las oportunidades que he querido, pero hoy las sigo buscando. Mi creencia nació de manera muy sutil, no fue buscado u obligado, comenzó a desarrollar con el pasar de los días con mi familia teniendo iniciativa. Me encontré con amigos como Miguel Villalta, que es como mi hermano y encuentro en él todo el tema emocional. Hoy siendo esposo y padre, buscar equivocarme lo menos posible.

Te iniciaste en Cristal pero siempre fuiste hincha de Alianza

Vengo de una familia aliancistas, siempre he estado marcado los Heredia con Alianza. Cuando llego a Cristal es porque compra mi pase a la Academia de Lucho Bolaños, y ahí terminé mi formación en menores. Agarré un cariño y respeto enorme a Cristal, no tiene nada que ver con el tema de mi hinchaje. Sin embargo, la hinchada de Cristal me ve como un tipo que no respetó el lugar donde estuve, pero es todo lo contrario, pues hay respeto por la institución. Después jugué en un lugar, como Alianza, donde mi padre y familia siempre quiso.

Cuando fuiste a Alianza, se desgastó el vínculo con los hinchas de Cristal

Con el pasar de los años, la personalidad va madurando y teniendo claro que cosas hablar. Soy un tipo que expresa lo que siente. Cuando llegué a Alianza, dije que es el equipo del que soy hincha. Entonces, eso cayó mal en una parte de la hinchada de Cristal que no gustó. Y quedó más marcada mi figura cuando hice gran partido contra Cristal.

¿Cumpliste el sueño familiar?

El de mi padre, de verme jugar en Alianza. Fue una experiencia muy linda, y quiero repetir. En estos últimos años ha estado muy cerca la oportunidad de volver. Está mis ganas, hoy mi realidad es Mannucci, es mi casa. Cuatro años consecutivos, ya habrá oportunidad de regresar a Alianza. Hoy me toca disfrutar y defender al Mannucci.

Cuando posteas en las redes sociales sobre Alianza, despiertas al hincha.

Sería hermoso si en la mesa de contrataciones influyera un barómetro de lo que el hincha quiere, ya hubiera regresado. Sin duda espero que la situación se vuelva a dar, es recíproco el cariño al hincha. No he podido darle campeonatos a Alianza, pero lo poco ha quedado grabado para el hincha. Y es reconfortarle, pues ha habido jugadores campeones que no hay memoria como la que tienen conmigo.

Hace poco, Leao Butrón, comentó que deberías por regularidad en los últimos dos años (2019-2020) estar en la selección

Lo mismo pienso yo. Cosas como las que dice Leao, las busco hace mucho tiempo. Intento jugar para mi equipo, pero con la idea de que cuándo llegará la oportunidad a la selección. Esto ya pasó de ser un deseo a un objetivo. Es más, ya lo tengo trazado con planes, y vienen sumando con buenos años de regularidad, ser protagonista no solo en mi equipo, sino en el torneo. Es lo que ofrezco, pero el comando técnico de repente busca algo distinto. Es la incógnita que tengo hasta el día de hoy.

¿Cómo nació la afinidad entre guantes con Butrón?

Fue en el 2017 cuando dejé jugar. Leao declaraba: “¿dónde está Manuel? ¿qué está haciendo? “Era el único de los arqueros más grandes que preguntaba por mí, pasó de un aprecio entre colegas. De repente lo que puedo aportarle al fútbol o a la selección, escuchar eso fue gratificante. Siempre se lo agradezco, y las veces que nos hemos enfrentado, hay aprecio es mutuo.

¿Dolió el descenso de Alianza?

Deportivamente la institución no merecía pasar ese momento. Siento que la responsabilidad cae sobre el plantel. Es una situación muy dura, esperemos que el equipo vuelva al lugar donde corresponde. Y las personas que dirigen el plantel 2021 den todo lo que merece Alianza, es lo que nosotros como hinchas estamos expectantes.

¿Qué entrenadores sumaron en tu carrera?

Desde el brasileño Rene Weber, que se quedó cuando se fue Paulo Autori en Cristal, hasta Pablo Peirano. Juan Reynoso me enseño como tener cultura dentro del fútbol. Ha sido una de las personas que marcó hasta el día de hoy mi carrera. Hoy está Periano, un técnico con capacidad invita a superarme y ser competitivo.

Juan Reynoso se consolida en Cruz Azul

El trabajo que hace en México, lo hizo con nosotros en Bolognesi. Con todo respeto al técnico Ricardo Gareca, pero cuando decida dar un paso al costado, la directiva de la Federación mirará a Juan Reynoso. Su trabajo se asemeja a lo que hace Gareca. Ahora está quemando etapas en México, en un momento se le dará.