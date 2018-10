Jugador de Sport Huancayo contó cuán temerosos estaban los futbolistas de la 'U'

El jugador que viste la camiseta de Universitario de Deportes siempre va a sentir presión. Pero una cosa es sentirse presionado por pelear el título y otra por no descender. La actualidad nos dice que la 'U' solo tiene como objetivo mantener la categoría y la urgencia por sumar genera, mucha veces, que sus futbolistas sientan temor de no hacerlo.

Eso fue lo que sucedió en el último duelo contra Sport Huancayo. Si bien el conjunto crema ganó, de acuerdo al testimonio de un rival los jugadores merengues temieron hasta el final que les empataran.

"Me imagino que, antes del partido, los jugadores de la 'U' deben haber estado un poco presionados. Al inicio los noté con muchas ganas, tomaron la iniciativa de querer tener pelota, jugaron en campo nuestro y crearon jugadas de peligro", contó el defensa Manuel Corrales en entrevista con "Exitosa Deportes".

"Conforme iba pasando el tiempo, nos íbamos acercando y los noté más inseguros a ellos. No salían jugando mucho y reventaban más el balón, supongo que habrán cedido al miedo de que pudimos haberles empatado", añadió el 'Avión'.

El empate era lo más justo

El lateral izquierdo de Sport Huancayo, que en el minuto 43 del segundo tiempo pudo haber marcado el tanto del empate, aseguró que por cómo se dio el compromiso lo más justo habría sido que se repartieran los puntos.

"La 'U' no jugó bien por momentos pero veía que sus jugadores corrían y buscaban imponerse en los mano a mano. Me quedé pensando en la última jugada, que pudo haber sido un empate que nos hubiese permitido rescatar un punto. Creo que hubiera sido merecido por el esfuerzo que hicimos, pues los pusimos contra las cuerdas en el segundo tiempo. Por eso me quedé un poco picón", señaló Corrales.