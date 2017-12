Manuel Burga llegó a Lima luego de ser declarado no culpable

Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó a Lima este miércoles 27 de diciembre en horas de la mañana, luego de ser declarado no culpable por el caso de corrupción en el conocido FIFAgate que se encuentra en investigación en Nueva York. Burga llegó mostrando un sonrisa en el aeropuerto Jorge Chávez y saludó de manera afectiva a los policías para luego trasladarse a su domicilio. Esta vez Manuel Burga no quiso declarar con la prensa.

Manuel Burga es la primera persona que es absuelta entre las decenas de personalidades del fútbol que han sido acusadas de sobornos por millones de dólares. El abogado del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Bruce Udolf mencionó que no había pruebas de que Manuel haya aceptado los sobornos. Me atrevo a decirles que nunca se ha exagerado tanto con menos pruebas.

El Bocón conversó con José Luis Noriega, abogado y ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, quien explicó qué diferencia legal existe entre ser declarado NO CULPABLE A ser INOCENTE. "No significa inocencia completa. Hay que esperar el pronunciamiento definitivo y la apelación de la fiscalía de Estados Unidos. Las cosas están muy superficiales. Sin embargo la NO CULPABILIDAD significa que hay cierto grado de inocencia, ha hecho algo intencionalmente", precisó.

