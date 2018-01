Luis Tejada: 'Que los directivos de la 'U' se pongan los pantalones'

Luis Tejada regresó a Perú para firmar por todo el 2018 con Sport Boys, panameño no pudo evitar referirse al mal trato recibido por los directivos de Universitario de Deportes, quienes lo sacaron del club por estar 'viejo' y fuera de los planes cremas a futuro.

'Pana' con la pierna en alto

'Me quede esperando hasta el último a Universitario de Deportes, pero no me quisieron. Me dijeron que no iban a contar conmigo, porque estoy muy mayor y tenían un reemplazante. Se portaron mal conmigo. Que los directivos de la 'U' se pongan los pantalones y digan por qué no me quisieron. Decían que estaba muy viejo, pero el 'profe' (Troglio) quería que me quede', declaró Luis Tejada durante su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Luis Tejada ahora pasará a ser parte de Sport Boys, su paso por Universitario de Deportes fue positivo dentro de los número personales, el ariete que clasificó a Rusia 2018 con Panamá trató de cumplir con goles cada que le daban la confianza de entrar al campo, pero eso no fue suficiente para llegar al título.