Luis Tejada dejó Sport Boys y club de segunda división lo pretende

No va más. El delantero panameño, Luis Tejada, no vestirá más la camiseta del Sport Boys del Callao, esto luego de que la administración rosada le ofreció una renovación siempre y cuando reduzca su sueldo en un 40%, propuesta que no le pareció bien al ex goleador de Universitario y ahora tiene las pretensiones de un club de Segunda División que luchará su ascenso al fútbol profesional.

Es el caso del Juan Aurich de Chiclayo, quien querría al panameño en sus filas la siguiente temporada si en caso sube a la Primera División. Sin embargo, de no darse dicho panorama, Luis Tejada volvería a su país para jugar en el Tauro FC que juega en la profesional del país norteño.

Lo sucedido con Luis Tejada ya se sabe en la administración del club rosado, sobre todo de Johan Vasquez. El ex jugador merengue se 'ganó' el odio de todos los hinchas de Universitario luego de no querer renovar con el cuadro crema e irse al cuadro rosado que volvía a primera.

El 'Pana' logró anotar 16 goles con la camiseta de Sport Boys en un año complicado y de esa manera se convirtió en el goleador de la temporada de la 'Misilera'.

