​'Pana' Tejada calentó duelo entre Universitario y Pirata FC

Este fin de semana se abrirá la jornada 2 de la Liga 1 con el choque entre Universitario de Deportes y Pirata FC. Luis Tejada volverá a pisar el campo del estadio Monumental, pero esta vez como rival, el 'Pana' decidió calentar la previa con unas declaraciones para el canal

'Pana' Tejada calentó duelo

'Tengo un cariño enorme a esa institución y a su hinchada. Tengo que darles las gracias por la oportunidad que me dieron de ponerme esa camiseta. Sé que muchos se la quisieron poner y no han podido. No creo que haya hecho las cosas mal en la 'U', pero eso ya pasó. Sé que vamos a enfrentar a un rival al que la hinchada lo alienta mucho y para sacar adelante el resultado tendremos que ser muy inteligentes', declaró el delantero de Pirata FC a GolPerú.

Como se recuerda Luis 'Pana' Tejada vistió la camiseta de Universitario de Deportes en el 2017, si bien se entregó al máximo en cada partido con los cremas, la cuota de gol que entregó a final de temporada no fue la que los hinchas esperaban.

Universitario de Deportes enfrenta a Pirata FC este viernes 22 de febrero a las 8:00 pm en el estadio Monumental de Ate.