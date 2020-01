Nuevamente Lima estará en los ojos del mundo, pero esta vez con el tenis por los ‘Playoffs’ de la Copa Davis. Luis Horna, actual asistente técnico de Tupi Venero, le contó a EL BOCÓN cómo van los preparativos para este evento y opinó sobre la situación de este deporte en nuestro país, además de su hinchaje por Alianza Lima.

Escribe: Pamela Ríos Calmet

Corazón blanquiazul

Hoy por hoy ir a Matute es una fiesta. Es algo que te anima a ir con tu familia. Hay seguridad. Ojalá el Fondo Blanquiazul continúe el buen trabajo que se ha venido realizando y se logre el título, pues el año pasado nos quedamos a un cabezazo de llegar al suplementario y por ahí levantar la Copa. Sin embargo, ello no es motivo para dejar de alentar al equipo. Nos estamos reforzando muy bien. Como hincha de Alianza Lima, me encantaría que esté Carlos Zambrano. Ojalá que no quede todo en una ilusión.

¿Cómo van los preparativos para la Copa Davis?

Hasta el momento hemos visto toda la parte logística. Los entrenamientos oficiales inician el 24 de febrero. En cuanto a la organización, aún falta afinar detalles, pero son mínimos. Creo que los jugadores llegarán y se sentirán muy cómodos.

¿Ya está el equipo definido?

Hay de 6 a 7 nombres. Pero el equipo se definirá en la semana de competencia, que es la fecha límite para dar la lista de 5 jugadores.

El tenis peruano ha tenido un gran crecimiento …

El 2019 terminó bien. Probablemente ha sido el mejor año desde el 2009. Hay una nueva generación con Juan Pablo Varillas, que ganó dos Challenger y se ubica entre los 150 primeros del ranking ATP. También está Nico Álvarez, que es número 300 del mundo. Ese tipo de jugadores no lo teníamos desde la época en que jugábamos el ‘Chino’ (Miranda) y yo.

¿Cómo ves el desempeño de Juan Pablo Varillas?

Venía demostrando sus cualidades y de repente todo encajó. Tuvo un gran golpe de confianza y cerró el año de la mejor manera. ‘Juanpi’ tene aún un techo muy alto para seguir mejorando. Tendrá un buen año .

¿Lo ves entre los 100 primeros?

Sí, Juan Pablo tiene todo lo que se necesita. El 2019 solo le faltó ganar los Juegos Panamericanos o Guayaquil, cosa que era muy difícil. Cuatro torneos seguidos no los gana nadie en ningún nivel.Estos primeros meses va a jugar torneos en los cuales no está acostumbrado, así que le van servir para absorber experiencia.

¿Te gustaría que Varillas pase a la clasificatoria y se enfrente a los más Top?

Sería perfecto. Él ahorita es una esponja y va a absorber todo de manera positiva. Si se enfrenta a un jugador que está entre los 20 primeros en un Grand Slam, no es negativo. No es que esté jugando 8 de estos campeonatos, así que lo que debe hacer es aprender al máximo de estas experiencias. Si pasa, ojalá que le toque una bonita cabeza de serie porque será muy importante en su carrera.

Ganó dos medallas de bronce en Lima 2019 …

El dobles mixtos termina siendo una sorpresa porque no es una competencia que sea habitual en el tenis. Se tuvo la oportunidad de ganar una medalla y es algo muy importante. ‘Juanpi’ y Sergio (Galdós) son una pareja que juega bien, que sabe competir, aprovecharon sus oportunidades y lograron otra medalla de bronce. Creo que las medallas de tenis no estaban presupuestadas en el medallero, así que fue muy importante.

Desde el 2008 hasta el 2019 hubo escasez de logros en el tenis …

Son generaciones que van cambiando y no hay un desarrollo de parte del Estado para que el deporte en general siga creciendo. Esperemos que ‘Juanpi’ a título personal pueda volver a darnos esa importancia a nivel internacional, pues va a generar mayor interés en las personas.