Luis Guadalupe y su punto de vista sobre la gira de Universitario

Luis Guadalupe va directo para hablar de la gira crema en Chile donde Universitario de Deportes recibió cinco goles en dos derrotas consecutivas. El 'Cuto' siente que la crema aún no cuaja, que le falta manejo del técnico, que los jugadores deben empezar a demostrar porque se ponen la gloriosa camiseta merengue. Además, critica porqué no hay zagueros con cara de malos en Ate. “Sigo pensando lo mismo y le doy máximo ocho partidos al técnico Córdova. Ya lleva dos derrotas que lo hagan pisar tierra, ver la realidad”, inició el diálogo ‘Cuto’.

¿Tan ves la cosa?

“Los partidos amistosos internacionales sirven para medir tu nivel para Copa, pero a mí, me interesa el torneo local donde el equipo tiene que pelear el título. Basta de pasar verguenza y papelones peleando el descenso”.

¿Queda trabajar y pensar en ganar?

"Por supuesto, están en la 'U', al día con su sueldo, con el respaldo de su hinchada. Deben dedicarse a trabajar y demostrar en la cancha desde el inicio del torneo. Ganar y ganar para que la gente le reconozca su trabajo. Todo el mundo quiere verlos arriba, pero aún no veo solidez colectiva, no veo un equipo".

¿Porqué crees que no hay equipo?

"Será porque se está saliendo de una pretemporada y se necesita mayor rodaje futbolístico. Hay que seguir corrigiendo y manejando bien al grupo".

¿Porqué no hay zagueros de categoría?

“Los equipos se arman de atrás para adelante. Y en la 'U' hay algunos que se han quedado gratis ahí. Yo no quiero un central que solo me cumpla, sino que me sea útil. Si no tienes buena defensa y un goleador, no pasa nada. Yo no entiendo porque no hay zagueros literalmente con cara de malo como en su época Galván o Galliquio. Y lo peor que no le dan seguridad a los jóvenes. Ese chico Morales juega con la ‘U’ de Chile y lo dejan fuera ante Concepción, seguro culpándolo indirectamente del error del primer gol. Ahí se ve la mano del técnico con prestigio o que tenga manejo, que no lo saque por un error”.

¿Qué te pareció el uruguayo Rodríguez?

"Un extranjero tiene que marcar la diferencia. Me parece un jugador hecho y derecho, pero no sé si hubo un seguimiento para su contratación. No sé si tuvo continuidad en el último equipo donde jugó".

¿Nelinho Quina acertado para acompañar a Rodríguez?

"A mi me gusta Quina de zaguero y lateral, es 'malo' para pegar, de casa y se hace respetar"

-El 'Mudo' debe volver...

Por supuesto. Le dará mayor categoría al fondo. Hay que ver su recuperación. Yo siempre he dicho que la 'U' debe tener una continuidad de centrales para todos los partidos".

¿Porqué crees que Córdova no apoya a los juveniles?

"No lo sé. A los chicos hay que llevarlos de poco. Siempre la 'U' tuvo como zagueros, un juvenil con un experimentado. El refuerzo siempre era el maestro del juvenil. Porque hay que apoyarlos, estar siempre ahí porque errores siempre habrán, pero no lapidar sino corregir".

¿Lo de Hohberg fue lo mejor?

Quiero verlo desde el inicio del torneo en gran nivel hasta el final. Es un jugador muy interesante y tranquilo. Si demuestra lo mejor en la 'U' volverá a la Selección y hay que trabajarlo mentalmente para que siempre lo convoquen.