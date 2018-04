Luis Guadalupe: "Hay mucho lloriqueo en Universitario de Deportes"

Es un personaje que siempre será recordado en el fútbol peruano por su estilo peculiar de jugar. Luis Guadalupe podrá encontrarse fuera de los campos de juego, pero está al tanto de lo que sucede Universitario de Deportes y analizó el futuro de los merengues en el presente Torneo de Verano 2018.

Luis, en algún momento, debía la U volver a la senda del triunfo...

Era necesario ganar a Comerciantes Unidos para evitar complicarnos con el tema de la baja. La situación de la institución hace que los rivales vengan al Monumental con ganas de pintarle la cara al equipo, pero este plantel debe entender el peso histórico de la camiseta crema.

¿Te imaginaste que la U pelee puestos de descenso?

Los principales responsables de este momento en la U son los actuales dirigentes, quienes tienen poco conocimiento de fútbol. Si sabían que estaban impedidos de contratar, ¿por qué dejaron ir a jugadores importantes y de experiencia? Tuvieron poca capacidad para dialogar con los futbolistas.

¿Lo dices por el caso Luis Tejada?

Se portaron muy mal con Luis Tejada, quien terminó como goleador del plantel el año pasado. El Pana adoraba la camiseta crema y su salida del club le afectó bastante.

En caso de salir airosos en el TAS, la administración negociaría con Sebastián Abreu...

Un ejemplo claro del mal manejo en lo administrativo. No hay coherencia, sino negociados. No desmerezco la categoría del Loco Abreu, pero si al final contratas un delantero, ¿por qué no le renovaste a Luis Tejada? El Pana conocía el medio y tiene experiencia comprobada como 9.

¿Qué sensación te deja esta versión de la U?

Hablan mucho de un plantel chico. Ojo, tan pequeños no están, yo debuté a los 18 años junto a Oswaldo Carrión y Manuel Barreto, entre otros. No pueden escudarse en eso. Todos deben asumir su responsabilidad. En los últimos meses he visto que hay mucho lloriqueo en la U por los árbitros y las canchas. La U es un equipo grande que debe estar capacitado para superar las adversidades. Como dijo en su momento Roberto Chale: Cada uno debe hacer su propia historia y dejar huella en el plantel.

¿Para qué está el equipo de la U en esta temporada?

Esta campaña la empezamos mal y espero que los futbolistas puedan revertir esto. Ojalá puedan avanzar y acceder al menos a la Sudamericana. No veo más allá de ello, ya que me aterra pensar que la U juegue para permanecer en Primera. Eso es horrible y no se lo deseo a nadie. Al igual que los hinchas, espero que los muchachos entiendan la trascendencia de vestir la camiseta de la U.

