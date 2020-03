Luis Guadalupe, cuatro veces campeón del fútbol peruano y exjugador de la selección peruana, contó muchos detalles que se desconocían de sus inicios en el fútbol peruano, su amistad con Miguel Rebosio, Johnny Vegas y su llegada a Universitario, equipo en el que debutó en el fútbol profesional.

“Conforme pasaba el tiempo, me daba cuenta que tenía talento y tenía que explotarlo. Primero fui a probarme a Alianza Lima, pasé la prueba, pero la plata que nos daban no llenaba mis expectativas”, indicó Luis Guadalupe en entrevista al programa de Youtube ‘A presión’.

“A mi me descubre ‘Pocho’ un entrenador de menores. Yo jugara en Corongo sin zapatos y resaltaba por mi talla. En mi barrio jugaba libre, usaba mi tamaño para sacar ventaja. Mi papá fue arquero en Sport Tabaco y por eso me pusieron de arquero en mi debut (menores), pero me fue mal, me costaba”, contó en los primeros minutos de la entrevista.