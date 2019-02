Luis Garro tiene nuevo club en la Liga 1 tras dejar Alianza Lima

Luego de dejar Alianza Lima, Luis Garro ha encontrado nuevo club en la Liga 1 Movistar 2019. El lateral por derecha confirmó que jugará en Unión Comercio, pues le presentaron un buen proyecto deportivo que lo convenció de fichar por el 'Poderoso del Alto Mayo'.

"Acabo de cerrar el vínculo con Comercio por todo este año", afirmó el exjugador de Alianza Lima para Radio Ovación. "Voy a Comercio porque me presentaron un proyecto lindo y lo he asumido con todo el optimismo del mundo. Aún no sé cuándo podré jugar, espero que todo se dé lo más rápido posible", agregó el defensor.

Además, aprovechó para aclarar cómo fue su salida repentina de Alianza Lima: "Pasaron varias cosas con el club que decidió no renovarme. Yo también tuvo un tema personal un poco complicado por lo que dejé de lado el fútbol, recién hace poco se acaba de solucionar y he vuelto a retomar", señaló el nuevo jugador de Unión Comercio.

El 'Poderoso del Alto Mayo' debutará este domingo 17 de febrero frente a Universitario de Deportes. Luego de incertidumbre sobre el estadio para la localía de Unión Comercio, el club confirmó que será el IPD de Moyobamba.

