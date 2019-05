Luis Fernando Suárez no descartó ser DT de Alianza Lima: "Me gustaría regresar al fútbol peruano"

Alianza Lima pudo llegar a un acuerdo con Pablo Bengoechea para que sea el DT por todo el 2019 y hasta finales del 2020, con la condición de que obtenga la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año para continuar en el club.

Pero hay otro entrenador que no descartó ponerse el buzo 'blanquiazul' pese a su pasado en Universitario de Deportes: Luis Fernando Suárez. El entrenador colombiano habló sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima.

“Nadie de Alianza Lima ha conversado conmigo directamente, por ahora. Sí me gustaría regresar al fútbol peruano, siempre y cuando reconozca la calidad del proyecto. Antes de aceptar algún ofrecimiento, es importante saber qué es lo que se quiere y hacia dónde apunta el club, para tener”, indicó Luis Fernando Suárez a Depor.

“Enfrenté a Alianza Lima. Y por haber entrenado a Universitario, no me siento obligado a no poder ir a otro lugar. Lo mío es ver proyectos”, añadió el técnico colombiano.

Cabe recordar que Luis Fernando Suárez dirigió este año a Junior de Barranquilla y tiene experiencia en el fútbol peruano dirigiendo también a Juan Aurich.

