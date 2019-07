Luis Alberto Bonnet revela detalles de su nueva vida como jugador profesional de póker

Lejos del fútbol y en una etapa completamente diferente de su vida, Luis Alberto Bonnet, uno de los máximos goleadores en la historia de Sporting Cristal, habló sobre sus participaciones en torneos profesionales de póker.

"Empecé a jugar póker en Perú, que fue cuando se dio el boom de este juego en todo el mundo", indicó Bonnet en Gestión e incluso se animó a dar los nombres de los jugadores peruanos que más lo complicaron: "(Johan), Fano, (Abel) Lobatón y (Carlos) Orejuela eran buenos rivales", agregó.

Además, reveló que incluso estudia para seguir aprendiendo a jugar -mejor- póker: "Me gustaría jugar más. Aproximadamente entre cuatro y cinco veces. Cuando no juego, estudio para seguir aprendiendo. Pero ahora estoy jugando un poco menos. Después de tantos años, uno tiene vida más allá del póker porque afecta un poco tu vida social", indicó Bonnet.

De otro lado, el ex delantero de Sporting Cristal reveló cuáles fueron las cantidades más grandes que ganó y perdió en este deporte: "Fue en un torneo grande que hubo en el Perú, en el 2007 o 2008. Cobré US$ 29,000. Había muchos participantes y terminé en el puesto tercero. La cantidad más grande fue aquí en Argentina. En un día muy malo me habrá tocado perder unos US$ 2,000", sentenció.

Cabe recordar que hace un par de meses, Luis Alberto Bonnet reapareció vistiendo la camiseta de Sporting Cristal para una publicidad de una casa de apuestas.

