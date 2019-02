​Luis Aguiar se pronuncia sobre rumores de su pase a Universitario [VIDEO]

El futbolista uruguayo Luis Aguiar, exvolante de Alianza Lima, se ha pronunciado sobre los rumores que se refieren al presunto interés que tendría Universitario de Deportes en contar con este.

Es así que en comunicación con FOX Sports Radio Perú, Aguiar sostuvo lo siguiente: "Sinceramente me enteré del interés como todos ustedes, a mí nadie me llamó de la U, por el momento, estoy sabiendo lo mismo que saben ahí, acá esperando resolver, por suerte se está moviendo el teléfono así que veremos qué es lo que sucede en las próximas horas", sostuvo el futbolista.

Tras esto, Luis Aguiar sostuvo lo siguiente: "De la U no voy a hablar porque no me ha llamado nadie del club y sería faltar el respeto hablar algo que no tengo idea, que no sé".

Aguiar confirmó además que las mismas especulaciones llegaron a sus oídos: "Lo único que sí sé del supuesto interés, el cual me lo han hecho saber y lo he leído, pero a mí de la U no me ha llamado nadie", expresó .