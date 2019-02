Luis Aguiar: "En Alianza no tengo chances porque el gerente no me quiere"

Luis Aguiar, ex volante de Alianza Lima dio su versión al reconocido programa de su país "Locos por el fútbol" sobre el interés que hay de llegar a Universitario y su presente en el tema deportivo. Además, confesó como maneja el tema de redes sociales.

"En Perú en estos últimos tres días hubo una situación media rara porque Universitario, clásico rival se interesó en estos días. Hoy (ayer) hizo la presentación del equipo. Después el gerente de Alianza Lima comenzó a escribirme porque se enteró nada más. Pero en realidad todo fue muy raro que yo no renovará el año anterior siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Por eso decidí fichar por Nacional. Pero como te digo, todo fue muy raro aquella vez y ahora más todavía. Pero en Alianza no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas", manifestó Luis Aguiar a el programa radial uruguayo "Locos por el fútbol".

Su situación real

Luego, Luis Aguiar se refirió sobre las ofertas que tuvo y reconoció que está con el tiempo corto para decidir sobre su futuro: "Lo que más o menos se sabe. Hablé con Plaza Colonia y tuvimos conversaciones. Le agradecí y por ahora no tengo decidido lo que voy hacer. Sé está moviendo ahora un poco el teléfono, pero ya es bastante tarde y hay que decidir porque parado no me quiero quedar. Esperé bastante tiempo para ver si me salía algo afuera. Sino seguiré jugando acá. Y ver a mitad de año donde puedo ir. En Perú tengo las puertas abiertas, ya que es mercado lindo".

Además, habló su experiencia de estar la temporada pasada en el 'Tricolor' uruguayo: "Sí, claro que tenías ganas de seguir en Nacional, porque estaba bien y aparte estaba con la espina de no jugar mucho me quedó. Capaz, con el cambio de entrenador. No por el 'cacique' porque nos llevamos muy bien y me conoce de chico, pero estrictamente futbolistico era una oportunidad linda para ponerme a jugar. En cuestión de días se nos fue de las manos (se refiere a pelear el título),pero hay miles de situaciones que erramos en conjunto y terminamos perdiendo la Copa. En Nacional siento que realmente quería que yo siguiera. El 31 de diciembre me llamó el presidente para informarme que no seguía, Me costó mucho ganarme a la gente. Hoy por hoy yo me siento más querido que odiado en Nacional".

"Como vas a pedir a un club para que te contrate. Eso no existe", señaló Luis Aguiar con respecto a una publicación que salió de Peñarol.

Finalmente, Luis Aguiar dio su opinión sobre las redes sociales: "Yo era muy cerrado con ese tema. Lo que pasa que cuando publicas algo te regalan 20 likes y también insultos. Es lo que hace todo el mundo, es la verdad y te termina incomodando por eso. Por ejemplo hoy cerré cesión porque no se como borrar una publicación. En Perú me lo había borrado el pelado 'Curuju' porque entro a no sé cuantas páginas. Y lo abrí porque no creía que era tan importante en el fútbol uruguayo", concluyó.