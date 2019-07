Luis Advíncula se solidariza con jugador de Sport Boys que sufrió racismo

Luis Advíncula se solidarizó con Francis Ortiz Lovera, jugador de Sport Boys que sufrió racismo cuando se encontraba cerca a su domicilio. El 'rosado' fue reducido un integrante de la Policía Nacional del Perú cuando realizaba ejercicios y esto hizo eco en el lateral de la selección peruana.

Advíncula indignado con lo sucidido

'Solo diré: Hasta cuando el ‘nero’ siempre tiene que ser el malo', fue lo que escribió Luis Advíncula en su cuenta de redes sociale sobre lo sufrido por Ortiz.

Como se recuerda Ortiz Lovera contó cómo fue lo sucedido hace menos de una semana 'Increíble lo que me sucedió ayer (…) me apuntaron un arma en la cabeza y no para robarme si no porque pensaron que era delincuente cuando solo corría para mantener mi físico. Indignante', comentó el integrante de Sport Boys.

