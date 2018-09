Luis Advíncula llenó de elogios a Emanuel Herrera tras el récord [FOTO]

Un hecho histórico para Sporting Cristal fue el que ocurrió este domingo 23 de setiembre, fecha que quedará marcada en el libro de los récords celestes y en la memoria de Emanuel Herrera, quien alcanzó la marca de Miguel Ximénez como máximo goleador en una temporada (32 goles) y probablemente la supere.

Por ello, Emanuel Herrera recibió la felicitación de Luis Advíncula, con quien compartió una época en Lobos BUAP: "Feliz por ti, amigo. 'Maquinaria de maquinarias'",escribió 'Bolt' en su cuenta de Instagram junto a una imagen con el delantero argentino, quien tiene aún 11 partidos por delante para superar la marca de Miguel Ximénez y, sobre todo, la de Eduardo Esidio.

Cabe recordar que el paso de Emanuel Herrera en México no fue bueno. En Tigres, durante la temporada 2013-14 no marcó ningún gol en la Liga MX, pero sí anotó 6 en la Copa MX. Mientras que en Lobos BUAP en la temporada pasada solo jugó en 6 partidos y no marcó ningún gol.

