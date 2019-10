¿Lucha de poderes o beneficios personales? FPF y clubes en la lucha por nuevos estatutos | ENCUESTA

Parece una broma de mal gusto. La tensa situación que se vive entre la Federación Peruana de Fútbol y algunos clubes de la Liga 1 continúa y no tiene fecha de caducidad.

El paso atrás que dio la directiva de Universitario de Deportes, que ahora respalda los nuevos estatutos de la FPF, generó la ola de críticas, sobretodo en redes sociales, y la incomodidad por quienes, hasta antes de iniciada la rueda de prensa, eran sus aliados y esperaban la llegada de algún merengue a las instalaciones de Matute.

Los cremas apuntan a que el cambio de decisión se basa en un futuro esperanzador de mejora y justicia en el campeonato local.

De esta manera, el gerente deportivo crema, Jean Ferrari, señaló que “nosotros no vamos a ser obstruccionistas”.

Al pie del cañón

Expertos en temas deportivos analizaron la postura de Sporting Cristal, Alianza Lima, San Martín, Melgar y Ayacucho, quienes piden la revisión y corrección de los nuevos estatutos. Ellos están firmes en mantener su posición contra la FPF.

“Es una lucha de poderes”

José Luis Noriega / Abogado deportivo

Considero una lucha entre el poder centralista de Lima tradicional y el poder regional. Así es como yo veo el enfrentamiento. Cada cual quiere predominar sobre el otro. Hoy hay un estatuto aprobado por la FPF y la FIFA que tiene una conformación más democrática que la anterior. El tema más que nada yo lo veo como político por encima de lo jurídico.

“No mostramos obstrucción”

Alfonso García Miró / Gerente de Sporting Cristal

Como clubes no hemos mostrado ninguna obstrucción con el fútbol peruano. Cuando marcamos esta postura antes de la asamblea fue porque teníamos convicciones claras, no por un resultado del fin de semana ni por no poder pagar un sueldo. Nosotros vamos a seguir respetando las normas y estatutos que estén vigentes.

“La ‘U’ debe tener sus razones”

Julio César Uribe / Técnico de fútbol

El cambio de postura de Universitario... sus razones debe tener. Uno no sabe qué opinar porque se desconoce las cosas de fondo. He escuchado las posturas de varios exdirigentes y dirigentes, pero prefiero mantenerme al margen de todo. Es complicado el asunto.

“No sabemos qué pasó”

Tito Ordoñez / Representante de Alianza Lima

Es importantísimo el voto en contra de la ‘U’. Deben regresar a esta línea y al convencimiento con el que actuaron hasta antes de la 1 ó 2 de la tarde de ayer. No sabemos qué pasó en las últimas horas, pero esperamos que la ‘U’ -un equipo tan grande y tan importante- pueda recuperar el camino y honrar la gloriosa historia que tiene el club.