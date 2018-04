¿Los extrañas? Así les va a los campeones 2017 lejos de Alianza Lima

Alianza Lima dejó ir a muchas de sus figuras tras conseguir el título nacional 2017 tras once largos años. Tres de ellos son Lionard Pajoy, Luis Aguiar y Germán Pacheco. Más cuestionado el primero por su falta de gol, figura absoluta el segundo que además fue goleador e intermitente el tercero, pero con goles fundamentales el tercero; los tres viven un nuevo presente lejos de Alianza Lima.

¿En qué anda Lionard Pajoy?

Lionard Pajoy tuvo un irregular 2017, donde hizo muy pocos goles y tuvo largas rachas de sequía. Fue muy criticado, aunque siempre tuvo el respaldo de Pablo Bengoechea, quien le daba la tarea de desgastar a las defensas antes que marcar. En diciembre del año pasado dejó Alianza Lima y hasta ahora no se le conoce equipo. Con 36 años no sería una sorpresa su retiro.

German Pacheco es una incógnita

Delantero que también se acomoda de volante ofensivo, en Alianza Lima tuvo poco gol pero hizo tantos decisivos y contribuyó al título. Dejó Alianza Lima en diciembre del 2017 y fichó por el Fortaleza de Brasil, equipo que dejó hace unas semanas de manera sorpresiva. No se le conoce nuevo equipo. ¿Vuelve a Alianza Lima?

Luis Aguiar sufre en Uruguay

Luis Aguiar fue determinante para que Alianza Lima logre el título, pero el comando técnico no pudo retenerlo. Con pasado en Peñarol, el uruguayo llegó al Nacional. No es figura, pero juega seguido en el once.