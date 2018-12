Lo bueno, lo malo y lo feo de Alianza Lima en el 2018

Se terminó el año para Alianza Lima y EL BOCÓN te deja con lo mejor y lo peor para el elenco blanquiazul al cierre del 2018.

Lo bueno

Alianza Lima logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo perfecto para poder ganar una gran cantidad de dinero y armar un plantel de mayor calidad de cara al 2019, donde deberá enfrentar a duros rivales como River Plate e Inter de Porto Alegre.

Al cierre del 2018, se puede saber que el club recibirá más de 10 millones de dólares, sin contar las taquillas de los encuentros por la Copa Libertadores. Este torneo otorga un millón de dólares por cada encuentro disputado de local.

Lo malo

Pablo Bengoechea no es más el técnico de Alianza Lima. No es la mejor noticia en tienda íntima, cerrar el año sin técnico. Ahora será una labor de la dirigencia encontrar a un reemplazante.

El entrenador confirmó que no trabajará en el 2019 y deja el elenco blanquiazul: "Le explicaba que yo en el 2019 no voy a trabajar. Voy a estar al margen un poquito. De todas formas voy a estar enterado de fútbol permanentemente y ver si en el 2020 reengancho. Fueron dos años muy largos en Alianza Lima donde es difícil y también preciso estar cerca de mi madre en el 2019. Voy a andar por mi ciudad en Uruguay, no voy a trabajar en 2019 y pienso reenganchar en 2020", fue el mensaje de Bengoechea.

Lo feo

Perder la final del Torneo Descentralizado ante un rival clásico como Sporting Cristal. La ventaja se recorta y ahora son solo 4 los títulos que separan a ambos clubes (23 de Alianza contra 19 de los celestes). Además, Alianza Lima ha perdido las 3 últimas finales nacionales que ha disputado: 2009 ante Universitario de Deportes, 2011 ante Juan Aurich y 2017 ante Sporting Cristal.

