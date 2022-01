A tres semanas para el comienzo de una nueva temporada de la Liga 1 del fútbol peruano, hay preocupación en la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) sobre las deudas de algunos equipos, sobre todo la de Sport Boys, la “más grande de todas”.

A menos de un mes para el inicio del campeonato, el presidente del organismo mencionado, Roberto Silva, dio detalles al respecto y puso énfasis en la situación del conjunto chalaco.

“Nosotros solemos recibir durante todo diciembre lo de las deudas y ya en enero mandamos a la FPF para que coteje y les pida a los clubes cancelar. Hay diez clubes que todavía tienen deudas pendiente, pero la mitad son cosas menores, de montos pequeños”, declaró el exfutbolista para Radio Ovación.

“El resto de clubes tienen temas más grandes, pero están por resolverse en los próximos días. Mencioné el Boys la vez pasada, ya que es el único que no se ha presentado a resolver y su deuda es la más grande de todas No sabemos qué tanta importancia le está dando la nueva administración de Boys y nos preocupa. Los clubes deben presentar su documento de no adeudo para iniciar el torneo”, añadió.

Por otro lado Silva Pro se refirió a la delicada situación que vienen atravesando algunas instituciones, debido al brote de contagios de COVID-19 en sus planteles.

“Es difícil en el momento que vivimos, esta variante es más contagiosa y es algo inevitable. Nos preocupa incluso en el equipo de la Agremiación, en el partido ante Boys fueron 13 jugadores, ya que en las pruebas algunos dieron positivo y tuvieron que ser aislados. Nos preocupa que puedan generarse problemas en el desarrollo del torneo”, comentó.