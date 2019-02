​Liga 1: Libman comete tremendo blooper y regala gol a Santiago Silva

Salomón Libman cometió tremendo blooper en el empate parcial de Sport Huancayo con la Universidad César Vallejo en Trujillo. El experimentado portero no estuvo seguro con las manos y le dejó el balón servido al uruguayo Santiago Silva, quien con un simple toque la mandó a guardar.

Blooper de 'Yuyo'

Se jugaban 22 minutos del segundo tiempo cuando la jugada parecía no llevar más que un susto al área de Sport Huancayo, Salomón Libman debía de embolsar la pelota tras un intento, pero no llegó a estar seguro, dejó un rebote suelto que Santiago Silva aprovechó para pescar en el área chica y cantar el gol.

Video: Gol Perú

Pero el fútbol da revanchas y esta no tardó en llegar a las manos de 'Yuyo', Libman se quitó la espina rápidamente atajando un penal en el último minuto. Koichi Aparicio intentó quitar el balón en el área pero no midió la velocidad con la que venía, trabó a Orejuela en el área y el árbitro no dudó en pitar la pena máxima. El mismo atacante se paró delante de la pelota para mandar a la red, pero el portero estuvo atento para atajarla, asegurando por lo menos un punto para sus colores en una complicada visita a terreno trujillano.