Roberto Mosquera fue el entrenador que llevó a Binacional rumbo al título 2019 de la Liga 1. Sin embargo, el DT y la directiva no llegaron a un acuerdo para continuar el proyecto en esta nueva temporada.

Entonces, el ‘Poderoso del Sur’ contrató al argentino César Vigevani para que se haga cargo de la primera plantilla. No obstante, este lunes, el estratega y el club llegaron a un acuerdo para concluir el vínculo.

Con la noticia confirmada, Mosquera sonó como el principal candidato para convertirse en técnico de Binacional. El estratega aseguró en el programa Código Fútbol de Gol Perú que el presidente de la institución, Juan Carlos Aquino, se comunicó con él.

“Quiero agradecerle al presidente, que me llamó dos veces. Me ofreció el cargo y le dije que no podemos, porque como comando técnico también tenemos un norte que significan nuestras decisiones. No puedo dirigir un equipo en el cual no he tenido participación en el armado”, declaró en el espacio.

Al mismo tiempo, Mosquera recordó cómo se produjo la salida de Binacional hace unas semanas atrás. “Le agradecí (al titular del club) por los momentos que pasamos juntos, hemos tenido choques que son normales y fueron públicos”, manifestó.

“Me entendió, le dije que no podía continuar porque jugar con Sao Paulo y con River, he jugado con ellos, para ganarles uno tiene que contratar a los jugadores”, indicó el técnico en referencia a los refuerzos que llegaron a la institución sin su conocimiento.

La salida de César Vigevani

Binacional confirmó la salida del entrenador argentino que llegó después que Mosquera. “El comando técnico profesional, encabezado por el entrenador César Vigevani, recibió una mejor oferta laboral. La directiva del club, respetando las cláusulas del contrato, no negó la salida del comando técnico”, dice el comunicado.