Alianza Lima terminó el 2020 con la lamentable noticia de que no jugaría la Liga 1 2021 y decidió dejar de contar con más de un futbolista. Rinaldo Cruzado, referente del equipo en los últimos años, fue uno de los nombres que sorprendió en la lista. Desde entonces, el futbolista se encontró en la búsqueda de un nuevo equipo y, este lunes, reveló que jugará en Alianza Atlético de Sullana.

En conversación con Radio Ovación, ‘Ri’ agradeció la oportunidad que le da el cuadro piurano tras superar la lesión que no lo dejó participar de los últimos partidos del año con el equipo blanquiazul.

“Hace un par de días firmé por Alianza Atlético, estoy agradecido por la oportunidad que me dan de volver al fútbol profesional”, explicó Cruzado.

Show Player

Sobre su abrupta salida de Alianza Lima, explicó que “le hubiese encantado retirarse en el club que quiere, pero las situaciones no siempre se dan como uno las desea”. “Hoy tengo otra posibilidad de jugar, estoy agradecido. Los sentimientos son diferentes pero al paso de los días, las cosas van a ir dándose”.

La partida de La Victoria fue un duro golpe para Cruzado. “No fue nada fácil pero uno tiene que seguir el camino, no puede estancarse ni quedarse en eso. Tenía la posibilidad de recuperarme y ese fue mi aliciente para seguir, pensar que podía tener un futuro, volver a jugar”.

Alianza Lima finalmente jugará la Liga 1 este 2021, Rinaldo explicó: “Más allá de lo que pasó en el campo, Alianza no descendió, hoy sigue en Primera. Fueron meses muy dolorosos los que no tocó vivir, he sido capitán de Alianza, he tenido la oportunidad de campeonar con Alianza y si no sintiera nada no estaría siendo consecuente”.

Alianza Atlético perdió su primer partido de la Liga 1 ante Universidad San Martín por Liga 2. El partido de la primera jornada ante Carlos Stein fue eliminado del fixture debido a que el club carlista descendió tras el fallo del TAS.