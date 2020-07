Jean Deza dejó de ser jugador de Alianza Lima a mediados de junio por las constantes indisciplinas que cometió. Tras el anuncio de su desvinculación, Binacional lo contrató para lo que resta del año, desatando polémica debido a que el club puneño había argumentado que no tenía dinero suficiente para pagarles a sus trabajadores por la pandemia del coronavirus; incluso, generó que futbolistas, como Reimond Manco, abandonen el equipo.

En conversacion con ‘El Tridente Depor’, Manco fue consultado sobre la situación de Jean Deza y explicó que espera que pueda “sacudirse” del mal momento y demostrar que es bueno jugando.

“Soy el menos indicado de emitir una opinión porque no me gusta hablar de los compañeros, pero deportivamente hablando es mucho jugador. Ahora, lo otro a todos nos llega a pasar en algún momento. El tema no es tropezarte, es ver cómo te levantas y lo asumes. Yo pienso que él pudo reflexionar y por su bien y el de su familia, espero que esta vez se plante. Si juega como sabe la va a romper porque es un gran jugador”, dijo Reimond.

DT de Binacional confía en Deza

“Lo ofrecieron (Jean Deza) ante la salida de Manco, y tiene la experiencia y juventud para aportarnos. Está comprometido en no tener indisciplinas y quiere su revancha”, mencionó, Flabio Torres, entrenador de Binacional en conferencia de prensa hace algunas semanas. El club entrena desde inicios de julio.

Ahora, para Flabio Torres era clave subrayar la palabra indisciplina con Jean Deza, sobre todo por cómo salió el delantero de Alianza Lima. Por tema futbolístico no hay interrogantes pero sí por su conducta en adelante. En el plantel, pese a esos antecedentes, también le dieron una bienvenida.

