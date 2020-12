Atlético Grau jugará en la Liga 2 la próxima temporada. El equipo piurano no pudo mantener la categoría este 2020 pero dejó nombres interesantes de cara al 2021. Entre ellos, Reimond Manco, quien demostró que aún puede dar mucho por el club que quiera contar con él.

El ex Alianza Lima respondió algunas preguntas en sus redes sociales, entre ellas, si ha tenido algún tipo de contacto con Alianza Lima, club en el que debutó y que jugará en la Liga 2 el próximo año.

“No absoltumaente ninguna comunicación con Alianza. Espero que sea lo que Dios quiera”, dijo.

Sobre la posibilidad de ser parte de Sport Boys, explicó: “Sí regresaría al Boys, no tengo problemas por jugar en ningún equipo. No me es indiferente el Boys, dejé un bonito recuerdo y si se da la oportunidad bienvenida sea”.

En otra de las historias aclaró: “Ofertas no he tenido. Me llamaron de un equipo antes de que termine el campeonato, por ética dije que habláramos cuando termine el campeonato. Pero veo que ya contrataron a uno en mi puesto así que va a ser casi imposible. Hay que tener paciencia”.

“Yo jugaría por cualquier equipo, soy profesional antes que todo y no tengo problema por jugar en ningún equipo. Sea quien sea y que sea conveniente para mí”, finalizó.