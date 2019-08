Liga 1 | Presidente de Pirata FC responde sobre posible victoria de San Martín en mesa

San Martín presentó un reclamo por una supuesta mala inscripción por parte de Pirata FC del delantero Mario Ceballos, por lo que el club 'Santo' podría obtener una victoria en mesa. El presidente del conjunto de Olmos, Manuel Aguinaga, respondió ante esta situación.

"Esta mañana nos enteramos que la Universidad San Martín presentó un reclamo seguramente con la aspiración de obtener en mesa un resultado que no pudieron conseguir en el campo de juego. Pero, no nos ponemos nerviosos ni nos sorprendemos, porque todo se hizo bajo las normas de la legislación vigente. Acá todo está en regla y no tenemos nada de qué temer", indicó el presidente de Pirata FC en Radio Ovación.

"San Martín considera que el jugador Mario Ceballos fue inscrito de manera irregular, sin embargo hay un informe de la FPF que dice todo lo contrario. Resulta que el futbolista jugaba por Deportivo Garcilaso de Copa Perú y, como se le impidió su salida, se hizo uso de una cláusula de la legislación vigente que dice que si a un jugador se le impide salir a un nivel superior (jugar de Copa Perú a Liga 1) éste puede ir a la FPF y, si ahí no se pronuncian, se puede acudir a una notaria para que certifique el permiso y con ello la firma de contrato ya se da por descontada", explicó Aguinaga.

El partido concluyó con un empate 2 a 2 y ambos clubes vienen peleando en la zona baja de la tabla, por lo que la decisión sobre este reclamo será fundamental para ambos clubes.

