En tiempos de coronavirus, además de compartir la mayor cantidad de momentos posibles con su familia, Óscar Vílchez se da tiempo para explorar, opinar, debatir, a veces ‘poner el parche’ y sobre todo divertirse (como cuando comparó a Joziñho Arroé con Ricky Trevitazo) en las redes sociales, en especial en Twitter, donde acumula 25700 seguidores, con los que trata de interactuar, siempre con respeto.

¿Te quedaste en Huánuco o pudiste volver a Lima para pasar estos días de aislamiento social obligatorio?

Estoy en lima. La noche que el presidente Vizcarra anunció el aislamiento, me regrese junto con el ‘Chengue’ Morales, que tenía que traer a Lima la camioneta de un compañero. Yo tenía mi pasaje de bus comprado, pero como él se regresaba solo, decidí acompañarlo.

¿Manejaron los dos?

En realidad solo manejó él, porque yo hace años que no manejo carro mecánico y menos en carretera así que el ‘Chengue’ se encargó de eso.

¿Cómo estás pasando estos días, te ha afectado en algo la para?

Creo que la mayor dificultad es el espacio, porque departamento es pequeño y no tengo mucho espacio para trabajar, pero hay que poner la mejor predisposición para estar activo, no es lo mismo que entrenar con el club, pero al menos el cuerpo se mantiene. Creo que esta para a algunos los va a perjudicar más que a otros. Yo me demoró en agarrar ritmo, regresando de la para me va a costar un poco más. En la cancha conforme pasen las fechas tendré que ir agarrando ritmo.

¿Sientes que les han cortado la viada?

Definitivamente nos afecta más a nosotros, porque mantener el ritmo y un esquema es complicado. Creo que esta para les va a ayudar más a los que no venían tan bien, porque van a poder analizar y recomponer cosas que no venían haciendo bien.

¿Cómo has tomado el reconocimiento de ser el jugador peruano con más menciones con respecto al CPVID-19?

Me ha tomado de sorpresa la verdad (risas). En Twitter tengo varios seguidores porque tocó temas políticos y cuando puedo mando algún mensaje para concientizar. Pero la mayor parte del tiempo me divierto, trato de pasarla bien.

Hace unos días uno de tus tweets fue noticia

Si. La gente me escribía por interno para decirme que no haga nada. Solo quise contar una anécdota, que pasó con un usuario que cuando ya no puede rebatir tus ideas atacan de alguna manera y apuntan a lo que no pueden ser y en este caso fue por el lado del futbolista y me dijo fracasado. Busqué su perfil y vi que era administrador, luego le di la razón le dije que nunca había ganado nada internacionalmente y le pedí que me demuestre sus logros o algún premio en el campo de la administración, para que demuestre que no es fracasado y hasta el momento nada, por eso puse esa publicación. Hay gente que piensa que casándose y viviendo tranquilo con su familia tienen éxito en la vida y está bien, es cuestión de cada uno.

El internet nos ha servido para unirnos, pero también para darle voz a quien no debe tenerla.

¿Aún sientes que puedes llegar a la selección peruana?

Si totalmente. Todavía tengo ganas de demostrar que puedo seguir jugando. Estoy convencido que es un camino duro, porque hay chicos jugando en ligas muy competitivas y de muy buen nivel, pero si trabajo y le demuestro al comando técnico que estoy bien, creo que puedo llegar. Siento que no es imposible.

¿Que te dejó tu último paso por la selección peruana en 2016?

Siempre lo comentó en mi círculo más íntimo. Ese cuerpo técnico y obviamente los jugadores, estaban a muerte con el Perú y muy comprometidos, creo que fue eso lo que a la postre nos llevó al Mundial. La Copa América la jugamos con el 90% de jugadores del torneo local, solo estaban Paolo (Guerrero) y otro más que jugaban afuera, creo que eso fue un mensaje para los que jugaban acá y demostramos que si se podía jugar un torneo de esa categoría con jugadores del medio, incluso teniendo en cuenta el nivel que tiene nuestro campeonato. Demostramos que jugando acá se puede llegar a la selección.

¿Consideras que el 2016 fue tu mejor año?

Fue uno de los mejores años porque llegué a la selección, me gané un pequeño espacio. Ese y el 2014 con Juan Aurich, aunque no salimos campeones.

¿Te quedó la espina de no jugar en el extranjero?

Me hubiera encantado jugar afuera, pero no es algo que me quite el sueño, jugar en la selección sí. Ahora por la edad ya es un poco complicado, soy consciente de eso.

¿En algún momento te gustaría volver a Alianza Lima?

Yo soy hincha de Alianza. Me encantaría regresar, pero eso ya más por el comando técnico y la directiva. Sería mezquino de mi parte no reconocer todo lo que está dando Alianza Universidad, una dirigencia seria, una ciudad muy bonito que vive mucho el fútbol como Huánuco, estoy muy feliz de estar ahí. Pero me encantaría regresar, es algo que anda el corazón.

¿Qué te genera la idea de que el campeonato solo se juegue en Lima?

Es complicado y es algo que no nos compete mucho a los futbolistas, pero si se juega en Lima serían una lástima, por la gente de provincia, que va mucho al estadio. Solo queda esperar que las autoridades tomen la mejor decisión.

¿Qué te parece el trabajo que viene realizando el presidente Martín Vizcarra?

Creo que tomó rápido las decisiones y declaró la cuarentena. Pero no solo depende del gobierno. Mucho se habla del gobierno, pero así tengas el mejor gobernante, si no se respetan lo que nos dicen, no tiene caso. Nos mandan cuarentena, nos ponen toque de queda y la gente sigue saliendo, no respeta la distancia, parece que lo tomaran como un castigo y en realidad se hace porque nos están cuidando.

¿Cómo imaginas el fútbol después de esto?

Es difícil imaginar el fútbol cuando esto pase, porque para empezar no sabemos cuándo va a volver, si se va a jugar lo que resta del Apertura, hay mucha incertidumbre. Se tiene que hacer una pretemporada adecuada, para afrontar el torneo de manera seria, como lo veníamos haciendo.

¿Ya te has planteado hasta cuándo vas a jugar?

El tema de la edad en el Perú es algo que se toma bastante en cuenta. En otros países así el jugador sea un ‘tío’ de más de 30, si sigue rindiendo, sigue jugando. Yo creo que al momento que sienta que no esté a la altura, lo dejaré.

En el Perú hay varios jugadores de más de 30 que siguen rindiendo

Leao Butrón es un claro ejemplo y ojalá que pueda jugar uno o dos años más, porque está entero. Otro es Lionard Pajoy, creo que no hay ningún jugador en su puesto, que tenga esa velocidad, esa fuerza y esa velocidad que tiene él.

Y otros que destacan y podrían estar en otras ligas como Jack Durán

Muchos futbolistas. Jack podría estar jugando en el exterior o en un equipo grande, pero yo siempre le digo es que todo depende de él.

¿Cuál es tú objetivo en esta temporada?

Quiero ser campeón. Siempre digo que al equipo que voy, voy para campeonar. Uno siempre debe de tener esa convicción. Con el grupo queremos eso, además ir a un torneo internacional, pero tenemos que ir partido a partido, cuando esto se resuelva.

¿Qué objetivos tiene el grupo?

Este grupo ya sabe lo que quiere y lo que juega. Tenemos un equipo muy compacto, donde el colectivo y las individualidades funcionan bien y eso se debe al orden que hay, desde lo dirigencial, la continuidad del comando técnico, creo que lo que se hace en Alianza Universidad es digno de aplaudir e imitar.