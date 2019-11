En la recta final de la Liga 1, donde a veces los equipos ‘juegan de visitante’ en sus propios estadios y los pozos sépticos cobran inesperado protagonismo, la tabla de posiciones dibuja dos escenarios: hay tres clubes, fundamentalmente, que luchan por no acompañar en el baile del adiós al ya descendido Pirata FC y otros cuatro que han puesto a enfriar el champán porque la posibilidad de ganar el Clausura está a tiro de piedra. San Martín, Sport Boys, el propio Deportivo Municipal, tienen tres finales por delante.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Binacional, en tanto, sacan cuentas pensando solo en sumar triunfos. En tal circunstancia clave, no hay margen de error. Los errores técnicos, deben reducirse al mínimo. Sin embargo, el último fin de semana los entrenadores lucieron muy confundidos y sin el aplomo que convierte a un buen DT en un gran DT.

Pablo Bengeochea, por ejemplo, volvió ante Alianza Universidad a creer que la vida no cobra sentido si no están trajeados de azul y blanco Cruzado y Ramírez. Los juntó con Arroé. Entonces, esa volante íntima tuvo menos marca que las camisetas que se venden en los alrededores de Matute. Así, Durán, Landauri, Pajoy y sobre todo Vílchez, aplicaron la ley del ex y se hicieron del balón y del trámite del partido. Alianza no lo pudo ganar de local pero tampoco lo mereció ganar. Pelotazo, bomba aérea, poca dinámica y escasas ideas para elaborar.

En Universitario de Deportes y Sporting Cristal, los entrenadores también parecen que se distrajeron pensando en el disfraz de Halloween. No se entiende cómo Manuel Barreto jugó con dos hombres de contención –Cazulo y Pretell- en la derrota en casa ante Mannucci, donde dejó de lado a titulares habituales como Pacheco o Távara y apostó por Lobatón que ya asumió su papel de pieza de recambio porque los años no se pueden detener.

Ángel Comizzo, por su parte, confirmó que en el colegio le gustaban mucho las clases de ciencia para ir al laboratorio: decidió inventar otra vez, ahora con Lavandeira jugando de ‘9’. No aprendió del experimento fallido con Correa. No recuerda que en el plantel tiene a un tal Olascuaga, que no será Batistuta, pero por lo menos delantero es.

Si Ud. es hincha de alguno de estos equipos no toque su televisor. La falla es de origen.