​Torneo Clausura | Melgar: gerente denuncia que árbitros los perjudican en primera y reservas

El gerente deportivo de Melgar, Gustavo Vivanco, aprovechó una entrevista con Ovación para despotricar contra los árbitros del fútbol peruano, asegurando que vienen perjudicando sistemáticamente a los arequipeños tanto en la Liga 1 del Torneo Clausura como en sus partidos de reserva con decisiones polémicas.

'Realmente es inaudito cómo los árbitros nacionales vienen perjudicando todos los fines de semana a FBC Melgar. En nuestro partido de Reservas ante Boys, nuestro jugador Alec Deneumostier sufrió la rotura de la ceja izquierda y el árbitro Chambi lo expulsó, argumentando que el chico le había mentado la madre, cuando Alec, quien estaba con el rostro ensangrentado y repleto de impotencia por la fuerte falta, le dijo 'no cobras ni m...'. Pero, no solo eso pasó esta mañana sino también nos cobró un penal muy dudoso', declaró Vivanco al portal ovacion.pe.

[Hoy] Torneo Clausura: así se jugará la fecha 14 del tercer campeonato de la Liga 1 - 2019

'Al minuto de juego, nuestro rojinegro Alec Deneumostier sufre una rotura de ceja de este tipo y es expulsado mientras era atendido por reclamar la misma', publicaron en la cuenta que Melgar utiliza en la red social Twitter.

'Es un mal presagio de lo que puede pasar esta noche con Michael Espinoza, quien siempre nos perjudicó cuando nos dirigió. No puede ser posible que árbitros no solo nos perjudican en Primera sino también ahora en Reservas. Todos los fines de semana los árbitros nos ha perjudicado y por ello pido que todos estemos muy atentos al arbitraje de esta noche de Michael Espinoza. Nosotros no pedimos que nos regalen nada sino que cobre solo lo justo', agregó muy mortificado el GD de Melgar en la previa del duelo entre su escuadra y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura.

MÁS NOTICIAS

Vía Movistar Deportes | Así le fue a Diego Rebagliati tras bailar festejo por el Día de la Canción Criolla [VIDEO]

Georgina Rodríguez deja sorprendidos a seguidores en Instagram al mostrar toda su elasticidad [FOTO]