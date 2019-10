Liga 1 | Las ley para frenar la violencia en el fútbol que sigue sin cumplirse

Así no se juega Perú. Ir a un Mundial luego de 36 años o ganar el premio a la Mejor Hinchada de Rusia 2018 no podrá tapar que estamos muy lejos de ser llamados verdaderos hinchas.

Nos quejamos -sí hay que hablar en plural- que no podemos ingresar a los estadios con instrumentos o jugarse un clásico con ambas hinchadas o del ¿por qué no podemos llevar las caras pintadas? Pero, ¿acaso no miramos a nuestro alrededor toda la violencia que “genera el fútbol”? Hay que darse una vuelta por redes sociales no más para ver el odio de los fanáticos extremistas.

El 07 de junio del 2013 se promulgó la Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos o, mejor llamada, Ley N° 30037.

Han pasado seis años y la historia se repite semana a semana dentro y alrededor de los estadios. Según la norma que se lee en el reglamento, “las entidades competentes en materia de seguridad para los espectáculos deportivos” son el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional y la Dirección de Gobierno Interior (exOnagi). El documento también apunta que son los clubes quienes deben cuidar el orden dentro y fuera de los colosos y en un a extensión de cinco cuadras.

Una de las principales sanciones que prevé la Ley N° 30037 es la restricción del ingreso a los estadios a los hinchas dependiendo la gravedad de los actos delictivos que pueden comenter.

“Los barristas, hinchas y espectadores que cometan infracciones leves pueden ser prohibidos de ingresar a cualquier escenario deportivo por un lapso de ente uno y seis meses. Si las infracciones son graves, la prohibición mínima es de seis meses y la máxima de 24 meses. Estos castigos se aplican de forma independiente a los procesos penales que puedan formularse en su contra”, se lee en el documento .

¿Y el empadronamiento para cuándo?

Como parte de buscar el regreso de la “Fiesta del Fútbol” en los estadios, se estableció que todos los clubes deberían empadronar a sus hinchas para el mayor control de los ingresos y erradicar la violencia.

Sin embargo, esto no se dio como se esperó, pues no todos los clubes efectuaron lo que la ley manda.

En setiembre del año pasado, Universitario anunció que iniciaría el empadronamiento de sus fanáticos, ello tras recibir la sanción de jugar sin populares ante UTC y sin público en sus siguientes dos partidos de local.

¿Hecha la ley, hecha la trampa?

A pesar que se iniciaron los procesos en algunos clubes, tanto de Lima como de provincia, se determinó que se llevará a cabo el proyecto Derecho de Admisión, que consiste, básicamente, en revisar los antecedentes de las personas que deseen ir a algún evento deportivo.

Este proyecto aún no tiene fecha de realización y mientras tanto, todo continúa igual o quizás peor.

El último domingo en el que se disputó el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, los hinchas ocasionaron disturbios en el cruce de las avenidas Canadá y Aviación. Dicho lugar fue el escenario de una batalla campal que tuvo como víctima mortal a Luis Manuel Jesús Ruiz Córdoba, de 23 años, que recibió un impacto de bala en el tórax.

El 24 de setiembre del 2011 un clásico peruano también se tiñó de sangre por el asesinato de Walter Oyarce, quien fue lanzado desde uno de los los palcos del Monumental.

¿Cuántos premios más a la ‘Mejor Hinchada’ nos deberían dar si somos incapaces de frenarlas batallas campales en las calles o teñir de sangre las gradas de los estadios en lugar de pintarlas de colores respectivos a los clubes del que somos hinchas? ¿Cuántos? //