El fútbol peruano, y el del mundo entero, está paralizado a causa de la pandemia por el coronavirus. El Torneo Apertura se jugó hasta la sexta fecha y las autoridades decidieron parar y unirse a la lucha contra la expansión de este mortal virus. Pero eso no significa que no hayan jugadores que en las seis primeras fechas del Torneo Apertura hayan destacado, de tal forma que sirve para que la Liga de Fútbol Profesional haya armado el once ideal de la Liga 1.

Tomando datos estadísticos de la empresa Opta, especialista en el tema, la Liga de Fútbol Profesional armó el once ideal de jugadores que militan en el fútbol blanquirrojo, el cual está dominado por jugadores de Alianza Universidad, carece de futbolistas de Alianza Lima y Sporting Cristal y solo tiene a Jonathan Dos santos como el único representante crema en el equipo. Aunque no lo crea.

El sistema que se usó para armar esta oncena es 1-3-4-3 y se incluyen jugadores de Alianza Universaidad, Sport Huancayo, Deportivo Municipal, Ayacucho FC, Cusco FC, Sport Boys, Melgar y Binacional. El inicio irregular de rimenses y victorianos excluyó a sus jugadores de esta lista que está hecha en base a datos estadisticos como goles, asistencias, minutos jugados, bloqueos, quites, entre otros detalles.

¿Cuándo vuelve la Liga 1?

De otro lado, sin Copa América de por medio y con un calendario bastante más apretado, la Liga de Fútbol Profesional del Perú, planea el reinicio de la Liga 1 para el mes de mayo, siempre y cuando se de por finalizado el estado de emergencia y tras los 15 días de reacondicionamiento físico que han solicitado los equipos antes de empezar a jugar.

Así lo informó Victor Villavicencio, gerente de la LFP del Perú, quien en entrevista con Radio Ovación, reveló los detalles y acciones que tomarían para que se cumpla con el calendario de la Primera División.