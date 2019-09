Liga 1: La emotiva protesta de dos ancianos hinchas de Deportivo Municipal contra Renzo Reggiardo | FOTO

Emotivo. Deportivo Municipal no la pasa bien en la Liga 1 y es la directiva del club 'edil' no está al día en sus pagos, los jugadores no entrenaron en señal de protesta, la Federación Peruana de Fútbol le restó puntos por deudas y el conjunto de la 'Academia' no ha ganado en el Torneo Clausura.

Por ello, durante la semana, los hinchas de Deportivo Municipal llegaron hasta las oficinas del club en Miraflores para pedir la salida de los dirigentes, sobre todo de Renzo Reggiardo, quien es el presidente del equipo y que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

La lucha de los hinchas de Deportivo Municipal sigue en pie, por eso, uno de sus hinchas más famosos como el 'Tío Francella', llegó con una pancarta y pidió la salida de la directiva. La emotiva foto se ha convertido en viral en las redes sociales por cómo se le ve al fanático edil junto a otro hincha de la tercera edad.

