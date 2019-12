Tras los comentarios de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, indicando que consideraba una barbaridad tener a 20 equipos disputando la Liga 1 y además comentando sobre la decisión de que el 2020 tenga 4 equipos descendidos, el presidente de la FPF, Agustín Lozano lo confirmó.

“En el 2020 descenderán 4 equipos y solo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas”, indicó Agustín Lozano en entrevista a La República.

El mandamás de la FPF también le respondió a Juan Carlos Oblitas: “Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los cuatro ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho”.

Durante la temporada 2019, algunos equipos tuvieron problemas económicos, como es el caso de Pirata FC, que terminó perdiendo la categoría, además de otros clubes como Sport Boys y Deportivo Municipal. Para evitar esas complicaciones, se buscará contar con menos equipos, que además estén aptos para cumplir con sus pagos.