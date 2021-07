Se hizo esperar y su vuelta está cada vez más cerca. La Liga de Fútbol Profesional dio a conocer el fixture de las dos primeras fechas de la Fase 2 del certamen, en el que Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y compañía lucharán por obtener el título.

Todo comenzará el sábado 17 de julio, cuando Deportivo Municipal y UTC se vean las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. El mismo día, en el Miguel Grau, San Martín se enfrentará a Carlos A. Mannucci, finalista de la Copa Bicentario. Academia Cantolao y Sporting Cristal cerrarán la jornada sabatina.

El domingo, Sport Huancayo chocará con Melgar, Sport Boys con Cienciano, mientras que Alianza Lima se medirá con Ayacucho FC. Y el lunes, día en que acabará la primera fecha, tendremos tres cotejos: Binacional vs. Alianza UDH, César Vallejo vs. Cusco FC y Universitario vs. Alianza Atlético.

Programación de la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1

Día Partido Hora Estadio Sábado 17 de julio Municipal vs. UTC 11:00 a.m. Alejandro Villanueva Sábado 17 de julio San Martín vs. Carlos A. Mannucci 1:15 p.m. Miguel Grau Sábado 17 de julio Academia Cantolao vs. Sporting Cristal 3:30 p.m. Alejandro Villanueva Domingo 18 de julio Sport Huancayo vs. Melgar 11:00 a.m. Iván Elías Moreno Domingo 18 de julio Sport Boys vs. Cienciano 1:15 p.m. Monumental Domingo 18 de julio Alianza Lima vs. Ayacucho FC 3:30 p.m. Iván Elías Moreno Lunes 19 de julio Binacional vs. Alianza UDH 11:00 a.m. Miguel Grau Lunes 19 de julio César Vallejo vs. Cusco FC 1:15 p.m. Monumental Lunes 19 de julio Universitario vs. Alianza Atlético 3:30 p.m. Miguel Grau





Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga 1

Día Partido Hora Estadio Viernes 23 de julio Cienciano vs. Academia Cantolao 1:15 p.m. Iván Elías Moreno Viernes 23 de julio Carlos A. Mannucci vs. Municipal 3:30 p.m. Alejandro Villanueva Sábado 24 de julio Alianza Atlético vs. Sport Huancayo 11:00 a.m. Miguel Grau Sábado 24 de julio Ayacucho FC vs. Sport Boys 1:15 p.m. Monumental Sábado 24 de julio Alianza UDH vs. Alianza Lima 3:30 p.m. Miguel Grau Domingo 25 de julio Cusco FC vs. Binacional 11:00 a.m. Iván Elías Moreno Domingo 25 de julio Melgar vs. César Vallejo 1:15 p.m. Monumental Domingo 25 de julio UTC vs. Universitario 3:30 p.m. Iván Elías Moreno - Sporting Cristal vs. San Martín (Postergado) - -

Alianza Lima vs Universitario: ¿cuándo se disputará el clásico peruano?

Será el primer partido que jueguen blanquiazules y merengues desde que cambió la vida debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). La fecha 7 está programada para desarrollarse entre el 20 y 22 de agosto de 2021.

La última vez que los dos clubes más populares del fútbol peruano se vieron las caras fue el 8 de marzo del 2020. Una semana antes de que en nuestro país se decrete la cuarentena general por el brote del COVID-19. El triunfo fue para la ‘U’ por 2 a 0, con tantos de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos.

Así se jugará la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga 1.