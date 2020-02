El arbitraje del Torneo Apertura 2020 se encuentra en el ojo de la tormenta las últimas semanas. Las desafortunadas actuaciones de algunos jueces se suman a la avalancha de críticas que vienen desde el campeonato del año pasado.

Juan Francisco Gaviria, Exdirectivo de la CONAR, fue consultado sobre la situación que se viene viviendo dentro del arbitraje, la cual es muy criticada fechas tras fecha, quien señaló que uno de los factores se debe a las autoridades que llegan al máximo ente de los árbitros en el Perú.

"El problema del arbitraje peruano no esta dentro del campo de juego sino fuera. Seguirán pasando autoridades de CONAR y el problema en el corto plaza no se solucionará”, señaló el ex dirigente de la Comision Nacional De Arbitros a Las Voces del Fútbol.

Por otro lado, reveló que los árbitros no cuentan con muchas necesidades básicas que debería ofrecerles la CONAR. "No se sabe dónde entrenan los arbitros, algunos no tienen camerinos. No tienen departamento psicológico o nutricional”, agregó.