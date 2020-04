De un tiempo a esta parte, Jhonny Baldovino (asesor legal de SAFAP) se ha convertido en la voz de los futbolistas, sobre todo en estos tiempos en que los clubes piensan en tomar medidas drásticas, debido a que el campeonato se ha paralizado por la pandemia coronavirus.

Baldovino, quien ha venido declarando en diversos medios, da las pautas que seguirá SAFAP, le cuenta a EL BOCÓN detalles de lo que vienen viviendo los jugadores durante estos días y las medidas que se tomarán en el futuro.

¿Es aplicable para el fútbol la suspensión perfecta de labores?

Nuestra posición en SAFAP es que esta mediano es aplicable, por una serie de factores. Pero si los clubes deciden aplicarla, tendríamos que entrar al análisis jurídico, que eso se deja para la etapa cuando vayamos a hablar con el Ministerio de Trabajo.

¿Si en todo caso Carlos Mannucci decide aplicar esto, en qué posición quedan los jugadores?

En caso cualquier club que pretenda utilizar esta figura legal de la suspensión perfecta de labores lo puede hacer, nadie se lo puede, pero después se tiene que ver si aplica o no aplica. Si aplica se quedaron sin cobrar los jugadores durante ese periodo y si no aplica le van a tener que pagar a los jugadores todo lo que debieron pagarle durante el tiempo que estuvieron parados. Ahora el riesgo es que los jugadores no tendrían la obligación de cuidar su física y lo el otro riesgo es que al verse impedido el club de poder solventar el sueldo, los jugadores tienen todo el derecho de buscar una nueva fuente de ingreso, por lo que mediante un procedimiento, pueden desvincularse y buscar otro club, sin ningún problema.

¿Algún club puede aplicar para la suspensión perfecta de labores?

El decreto de urgencia de suspensión perfecta tiene el objetivo de evitar que las empresas quiebren. Este no es el caso de los clubes de fútbol, porque ninguno por pagar sueldos va a quebrar. Por ejemplo Cantaloa sigue recibiendo plata de la televisión y puede asumir los sueldos de sus trabajadores. Mannucci les dice a sus jugadores que ha perdido sponsor, pero no justifica nada, no les da sustento a los jugadores para reducirles el sueldo.

Lo malo es que los clubes cuando tienen respuesta negativa es sacar comunicados para dejar mal parados a los futbolistas, que son inconscientes y que mientras la gente se muere de hambre, ellos no quieren ganar menos.

¿Qué opinan en la SAFAP sobre la medida de recortar el 50% del sueldo por parte de Cantolao?

Lo que ha hecho Cantoloa es enviar una carta, diciendo “si no aceptas esto, yo presento la suspensión perfecta”. Hasta ahora no sabemos si el club ha cumplido con su amenaza. Lo que pasa es que los jugadores no están reacios a conversar, pero los clubes no están conversando, están imponiendo, ahí hay una diferencia fundamental. Los clubes están presionando de una manera abusiva.

¿Cómo va la situación de los jugadores de Cantolao?

Los jugadores se han comunicado con nosotros y nosotros les hemos expuesto nuestra posición y les hemos dado los argumentos para defenderse y como grupo sepan que decisión tomar. Nosotros como SAFAP les exponemos todos los escenarios que se pueden presentar en el futuro, luego ellos como grupo se reúnen y toman una decisión, porque todas las realidades son distintas. Nosotros le damos el soporte lega, pero ellos al final son los que deciden cómo actuar, porque los contratos son individuales.

¿Porque todas las realidades son diferentes?

Exacto. Por ejemplo hay un chico en Cantolao un chico gana 1800 suelos, su casa se le incendió en el incendio que hubo en el Calloa y a él le quiero bajar el 50% del sueldo. Cuando ese chico mantiene a su papá que no tiene trabajo, a su mamá, a sus hermanos les paga el colegio y tengo que pagar el lugar donde los ha llevado a vivir. Y el dirigente le dice “que mal agradecido eres” ¿En dónde estamos?

¿Eso es una realidad que vive varios?

Lo que pasa es que en el Perú todo el mundo seguía porque lo ven a Farfán que es futbolista y gana un montón de plata, Carrillo gana bastante plata, Guerrero igual y esa no es la realidad del fútbol peruano. Lo que pasa es que acá las familias apoyan a un chico, porque del éxito de ese chico en el fútbol depende el futuro de toda la familia y el chico termina manteniendo al papá, a la mamá, al hermano, a la mamá y todos los núcleos familiares son diferentes. A las finales el chico gana 5 mil soles y termina manteniendo a 15 personas.

¿En SAFAP siguen pesando que no se debe aplicar la reducción salarial?

Lo que pasa es que cada club es distinto. Por ejemplo viene un club como Alianza que les dice a los jugadores que va a reducir sueldos y los jugadores están dispuestos a conversar, pero si el club va a recibir dinero en abril y mayo, no tiene mucho sentido reducir el sueldo. Es como pedir que asuman las perdidas del club, que todas las decisiones equivocadas que toman recaigan sobre los jugadores y así no es. Todos los clubes ahora lloran pobreza, espero que ha mitad de año no hagan contrataciones. Aunque que no te sorprenda que mañana llega Mario Salas y llegue con dos jugadores.

¿Eso sería un abuso?

Pero eso es lo que hacen algunos. Piensan que los jugadores son ignorantes, les dicen que no vengan a la SAFAP, pero los jugadores nos buscan, porque no son abogados, ni economistas, para eso estamos nosotros. Los clubes están desesperados y les piden que no hablen con nosotros. Pero así como ellos acuden a la FPF, los jugadores vienen a la SAFAP.

¿Y hay otros clubes que estén pensando aplicar la reducción salarial?

Si ahorita hay hasta cinco clubes intentando, pero ninguno ha podido.

Entre estos equipos se encuentra Universitario, ¿qué es lo que han hablado con los jugadores?

A los jugadores de la ‘U’ ya los han llamado el miércoles para proponerles esto y nos pidieron que los acompañemos en la videoconferencia. En esta comunicación los jugadores no solo se preocupaban por su sueldo, también se preocupaban por el masajista, el utilero, el auxiliar médico, piensan en todos esos detalles.

Así como hay clubes que piensa en esta medida, ¿hay otros que seguirán pagando?

Sí. En ese grupo están Municipal, Alianza Lima, Sport Huancayo, Melgar, San Martín, Sporting Cristal. Binacional ya arregló con sus jugadores, a los que ha mandado de vacaciones y luego les van a pagar.

¿Cómo SAFAP, cómo toman el hecho de que en julio pueda regresar el fútbol?

Eso es lo más importante. El fútbol va a servir para darle distracción a la gente, porque todos los eventos masivos se han cancelado por este año.

Hay que tender en cuenta que por Eliminatorias y Copa América, no iban a jugar por casi siete semanas, por eso creo que se puede empezar en julio y el torneo puede terminar tranquilamente en diciembre, fechas hay. Creo que es una buena idea que solo se juegue en Lima, pero los clubes se tienen que poner de acuerdo con la FPF.

¿Cómo ves el panorama del fútbol, después del coronavirus?

Creo que todo va a cambiar. Mientras no se encuentre la vacuna, el mundo seguirá como estamos ahora. En esta segundo de la mitad del año el fútbol puede pasar a el protagonista principal en la sociedad y eso puede ser aprovechado por los clubes para equilibrar las perdidas que han tenido en estos meses, pero creo que por el momento esas perdidas no se pueden cuantificar y por eso no pueden bajar los sueldos. Qué pasa si a mitad de año viene un sponsor y entra plata. Por el momento todo es especulación, es apresurado e irresponsable que se bajen los sueldos.

Los futbolistas son el gremio más solidario que hay. A pesar de la situación vienen ayudando a sus comunidades, sin hacer ninguna propaganda, sin promocionarse. En algunos planteles hay jugadores que sustentan a los más chicos y a los que menos ganan y eso la gente no lo sabe. Es impresionante la solidaridad que existe.

Dato: Baldovino espera que el gremio de entrenadores se haga cargo de los técnicos, pues hay algunos como Roberto Arrelucea, quien no puede regresar de Nazca a Lima, pues las fronteras están cerradas