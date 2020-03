FBC Melgar cumple este miércoles 105 años de vida institucional. Sin embargo, esta vez no habrán celebraciones ni festejos, tras la crisis sanitaria que se vive en el país y que mantiene todos los ciudadanos en cuarentena. A pesar de esto, el club no se olvidó de sus trabajadores y ya cumplió con el pago de sus haberes correspondientes el mes de marzo, aunque todavía no sea fin de mes.

Ricardo Bettocchi, administrador del cuadro rojinegro, fue quien anunció esta noticia en una entrevista brindada a Radio Ovación. En donde recalcó que dicha medida fue con el único objetivo de darle tranquilidad a todos los trabajadores.

“Han pasado nueve o días de la cuarentena y nuestra economía, por ahora, esta tranquila, incluso nosotros no hemos esperado el fin de mes para pagarle sueldos a los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club, porque la idea es que en estos momentos tan complicados tengan la tranquilidad necesaria y puedan enfocarse en otros temas”, manifestó el directivo del cuadro arequipeño.

Además, afirmó que en la institución rojinegra son conscientes de que el reinicio de la Liga 1 será por lo menos en los próximo 45 días.

“Creemos que esto no se debería solucionar a tan largo plazo y esperemos que el torneo se reactive en un mes y medio, mientras tanto veremos cómo va actuando el gobierno central y estaremos en contacto permanente con las autoridades de la Liga 1”, añadió.