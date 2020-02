Janeiler Rivas fue anunciado como nueva incorporación del club Carlos Stein de Lambayaque, tras su última experiencia en el fútbol argentino con Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde tuvo la oportunidad de ser dirigido por nada más y nada menos que Diego Armando Maradona.

En una entrevista brindada a Gol Perú no dudó en recordar lo que significó estar al mando de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial.

“Fue una experiencia única hacer sido dirigido por uno de los más grandes, o el más grande. Me quedo con las mejores sensaciones. Es algo que pensé que nunca me iba a pasar pero me pasó”, señaló el zaguero ‘cafetero’ quien solo pudo jugar 76 minutos en el equipo tripero.

Esta no será la primera experiencia de River en el fútbol peruano. Entre los años 2015 y 2016 visitó los colores de Alianza Atlético de Sullana, club donde llegó a sumar más de 70 partidos. También jugado en Cerro de Uruguay, Millonarios de Colombia, Atlético Huila de Colombia y NorthEast United de la India.