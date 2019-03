Leao Butrón justificó polémicos gestos a la tribuna tras caer en Ayacucho

Terminado el encuentro ante Ayacucho FC, varios jugador de Alianza Lima salieron disgustados con la derrota por 2-0 y otros con los hostigamientos de la barra local. Uno de ellos fue el capitán Leao Butrón, quien a la hora de ingresar a los camerinos realizó un polémico gesto hacia los hinchas rivales y que a su regreso a la capital explicó el motivo de su reacción.

El conjunto 'grone' regresó, a muy tempranas horas del día, a Lima este domingo, donde el experimentado portero realizó su descargo sobre las polémicas imágenes que se divulgaron a través de las redes sociales. Butrón afirmó que cuando juegan de visita y más en la ciudad de Ayacucho, son victimas de múltiples agresiones verbales es por ello que reaccionó así con un sector de la barra del cuadro local.

"Si quieren ver el problema tendría que revisar todo lo que se dice en Provincia, mayormente en Ayacucho todo el tiempo son insultos, tras insulto. Algunos colegas tuyos (periodistas) sólo sacan lo que uno dice, si a uno lo insultan, responde, soy el culpable. No entiendo el porqué", denunció.

"Toda la vida parece como si yo me hubiera metido con su mamá o su familia, no entiendo tanto resentimiento en Ayacucho. Me quedo callado así como pido silencio a ellos, que se queden calladitos, porque en la tribuna cualquiera es valiente, te amenazan y cuando están frente tuyo hasta foto piden", expresó.