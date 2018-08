Leao Butrón y su opinión sobre la convocatoria de Álvarez y Calcaterra

Las convocatorias de Patrio Álvarez y el volante Horacio Calcaterra, ambos jugadores de Sporting Cristal, a la selección peruana sigue dando que hablar. Un referente y guardameta experimentado como lo es Leao Butrón se refirió a estos dos llamados, luego de lucirse, una vez más, con atajadas acrobáticas, frente a Sport Huancayo en la Incontrastable. Para el capitán de Alianza Lima están justificados sus nominaciones.

Para Leao Butrón el arquero de Sporting Cristal, Patricio Álvarez, viene teniendo buenas actuaciones con su club, por lo que celebró su convocatoria a la selección peruana. "Ya lo he dicho, desde Melgar Patricio viene haciendo un buen trabajo. Considero siempre que el cuerpo técnico de la selección lo que intenta no solamente es ver momentos sino un poco más allá de eso. Es por eso que tiene su convocatoria.", explicó a EL BOCÓN.

Sobre las críticas al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, por su nueva convocatoria, Leao Butrón comentó que hay que respetarlos por el buen trabajo que demostraron en las Eliminatorias pasadas. "Ellos son los que deciden, hay que respetarlos, y creo que han ganado cosas muy importantes más allá de las alegrías al fútbol peruano".

Finalmente, sobre la polémica presencia de Horacio Calcaterra en la lista de convocados a la selección peruana, Leao Butrón fue directo al afirmar que en el Perú crean polémica por todo. "No tiene nada de malo que sea nacionalizado. No lo entiendo. Francia tiene como 15 jugadores nacionalizados. Creo que es una tontería. Es generar polémica donde no hay", sentenció el arquero aliancista.

