Leao Butrón tras empate ante Unversitario: "Cristal tiene la suerte del campeón"

Leao Butrón fue uno de los mejores jugadores del clásico que se disputó en el Estadio Nacional. El arquero de Alianza Lima habló con GOL PERÚ tras el empate 1-1 ante Universitario.

"Hay una sensación que no ha sido para nada un buen resultado para nosotros. Me da la impresión que con un poquito de tranquilidad habríamos hecho el segundo gol y manejábamos el partido. La 'U' hizo un gran esfuerzo físico.ya que corrió todo el partido con muchas ganas. No creo que tuvieran más ocasiones de gol que nosotros y por eso da bronca".

"Se van acortando las fechas y Cristal está sólido. Matemáticamente se aleja. Ellos juegan muy bien está con la suerte del campeón.Tiene buenos jugadores y más allá de esas cosas está jugando bien. Hoy considero que perdimos dos puntos"

Finalmente, Leao Butron hizo un análisis tras el empate de Alianza Lima vs. Universitario: "Hay un tema muy claro. Cristal tiene toda la posibilidad de ganar el Apertura faltando pocas fechas. Todavía hay un campeonato y sino campeona Sporting Cristal o nosotros está el acumulado. El campeonato sigue más allá de quedan menos fechas y que el elenco celeste haya sacado una diferencia importante. Nos vamos con la sensación que hemos perdido".