Butrón sobre suplencia: "Si lo hubiera sabido, me retiraba el año pasado"

Leao Butrón, luego de dos temporadas siendo el mejor portero del Descentralizado, pasó a ser suplente en Alianza Lima este 2019 con la llegada de Pedro Gallese. En entrevista para TV Perú, el golero blanquiazul confesó que esta situación sí lo afecta y que, de haber sabido, se habría retirado en la temporada pasada.

Un mejor fin a su carrera

"Yo le dije al profesor Miguel Ángel Russo cuando usted me necesite intentaré estar bien, no me hago problemas, tengo 42 años. Si hubiera sabido esta situación de repente me retiraba el año pasado, pero por un tema personal, no por ir contra de nadie, para que digan oye qué bonito terminar así", confesó Leao Butrón sobre su actual situación.

Además, fue sincero y señaló que ser suplente es algo que sí ha afectado: "Sí afecta (ser suplente), no he jugado muchos partidos, lo he sentido más en el día a día, creo que debo ponerle un poco más, no te puedes ir a abajo. Me encantaría terminar mi carrera haciendo las cosas bien por el club, pero uno nunca sabe", indicó el portero de Alianza Lima.

Buen momento de Pedro Gallese

De otro lado, Leao Butrón confesó cómo tomó la llegada del portero de la selección peruana a Alianza Lima: "Cuando llegó Pedro dije todo está muy parejo y cualquiera puede empezar. Me preparé para estar físicamente y me preparé (mentalmente) para no estar porque no me podía afectar. La gente me pregunta por qué no juego y yo les respondo diplomáticamente que así es el deporte, además Pedro está jugando muy bien, o sea trato de pasarlo por agua tibia", añadió.

El último fin de semana, Leao Butrón tuvo la oportunidad de ser titular en la derrota de Alianza Lima por 2 a 0 ante Ayacucho FC en condición de visitantes. Este fin viernes 29 de marzo, los blanquiazules enfrentan a UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura y contará con el regreso de Pedro Gallese, quien se encuentra en la selección. ¿Por quién decidirá Miguel Ángel Russo?

