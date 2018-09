​Leao Butrón reveló qué piensa de Emanuel Herrera tras arribo a Perú

Emanuel Herrera es sin duda el goleador más efectivo del campeonato, atacante de Sporting Cristal es el terror de todos los porteros en el Descentralizado 2018 incluído el capitán de Alianza Lima. Leao Butrón fue consultado por lo que viene haciendo el ariete argentino y no tuvo problema en revelar lo que realmente piensa.

Leao Butrón sufre con Herrera

'Bueno fuera que me los anotara en 4 partidos (los 6 goles), pero me los hizo en 3, porque uno no jugó. Realmente Herrera es el delantero que más me hizo sufrir en corto tiempo, el que más me ha complicado. Todo eso lo ha hecho en tan solo 8 meses, ahí está la pequeña gran diferencia', declaró el guardavalla de Alianza Lima durante una entrevista para RPP.

Hablando del partido de esta semana, Leao Butrón pidió tener cuidado con Mimbela, arquero asegura que disparos de la ‘Amenaza’ pueden causar problemas. Los últimos golazos de Willyan Mimbela con Unión Comercio han alertado a todo el plantel y cuerpo técnico de Alianza Lima.

El golero y capitán, Leao Butrón, ha visto videos del rival de hoy y espera no pasar más de un sobresalto en el estadio IPD de Moyobamba. Para ello, le ha pedido a sus compañeros no dejar solo y con espacios a los jugadores del ‘Poderoso de Altomayo’. La concentración será uno de los pilares del plantel blanquiazul para que pueda aspirar a llevarse los tres puntos en una plaza complicada.