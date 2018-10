Leao Butrón revela sus 3 pases frustrados al extranjero

"La espina que me queda es no haber concretado un pase al extranjero", ha revelado Leao Butrón como un pendiente que le ha quedado en su exitosa carrera, especialmente en esta etapa con Alianza Lima donde es el máximo referente del club. El portero reveló cuáles fueron las 3 opciones de migrar al extranjero que ha tenido en su etapa como profesional.

España

"Yo tuve una oportunidad de ir al Recreativo de Huelva (España) una vez. Eso fue tema del representante que creía que yo era Iker Casillas (en tono sarcástico) y yo quería irme nada más. Eso fue en el 2008 cuando ya salieron campeones de la Eurocopa. Incluso 'Chemo' me pidió que juegue un partido, me concentré, lo hice muy bien y luego ya viene el tema de mi representante que no quiero ni recordarlo", afirmó Leao Butrón en La Banca, con Jesús Alzamora.

México

"La otra que he tenido muy, muy concreta es en México en el 2009 con Juan Reynoso. Tenía todo cerrado con el Necaxa. Justo fue el año en el que Necaxa bajó pero yo quería irme, tenía mi contrato de 3 años espectacular, hasta mi pasaporte y el de mi familia mandé. Pero Reynoso me contó que el gobernador se había peleado con el dueño del club y mi pase se cayó", agregó Leao.

Argentina

"La última fue una decisión propia. Fue en 2013 a San Martín de San Juan en Argentina, que me dijeron que 'aquí te pagamos en pesos, pero si lo cambias es tanto'... y yo pensaba que ahí me retiraba y no quería sufrir en mis últimos años". Tres opciones para Leao, quien se retirará en el 2019 vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

LEE ADEMÁS