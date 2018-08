Leao Butrón revela cuándo será su retiro en Alianza Lima

Cuando todos pensaban que Leao Butrón disputaba su última temporada con Alianza Lima, las cosas parecen haber cambiado en la cabeza del portero blanquiazul. Al parecer, no será 2018 su último año en el equipo y su carrera podría extenderse por un año más.

"No te voy a negar que me tiene contento mantener el nivel. Es lo que voy a intentar en esta última etapa de mi carrera. Estoy pensando seriamente en que el 2019 sea el último, me da muchas vueltas en la cabeza, espero que sea en Alianza Lima", afirmó Leao Butrón en entrevista con Radio Ovación.

Si Leao Butrón decide continuar su carrera en Alianza Lima, será de gran alivio para Pablo Bengoechea y una felicidad enorme para los hinchas blanquiazules, pues ha demostrado ser -a sus 40 años- de los mejores porteros del Torneo Descentralizado, salvando en muchas ocasiones al equipo.

Desde su llegada a Alianza Lima en el 2015, Leao Butrón ha disputado un total de 85 partidos en el Torneo Descentralizado y 3 por Copa Libertadores. Además, el año pasado fue convocado a la selección peruana.

LEE ADEMÁS