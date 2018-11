Leao Butrón se refiere a posible llegada de Rivadeneyra a Alianza Lima

Lo dijo su referente. Las buenas actuaciones de Steven Rivadeneyra en Deportivo Municipal hicieron que Alianza Lima ponga sus miradas encima de él, incluso el club íntimo hizo público su interés sobre el portero de 24 años cuando envió una carta al conjunto 'edil'. Esto luego que Leao Butrón está cerca de su retiro oficial de las canchas

Durante la última emisión de Fox Sports Radio Perú, el invitado especial fue el capitán 'blanquiazul', quien recordó sus mejores atajadas durante el 2018 que llevaron a Alianza Lima a las semifinales del Torneo Descentralizado. Asimismo, los panelistas del programa dijeron que Butrón ya debía de acostumbrarse a Rivadeneyra quien la próxima temporada se vestirá de 'blanquiazul'.

Leao Butrón se refirió al respecto y comentó acerca del rendimiento del guardameta edil que culmina su contrato con la 'Acadé' a fines de noviembre. "Rivadenayra me parece une excelente arquero, Alianza hizo público su interés pero de ahí no sé más", expresó el ex portero de la selección peruana.

¿Cómo van las conversaciones con los 'grones'?

Steven Rivadeneyra tuvo un Torneo Clausura bastante bueno, sin embargo, ha dicho que hasta el momento no tiene nada concreto con el equipo de Pablo Bengoechea. "No tengo definido mi futuro, no sé nada de lo que pueda pasar el próximo año. No he tenido comunicación alguna con Alianza después de la carta que mandaron al club, no tengo nada concreto ni he conversado con ellos", señaló en Radio Ovación.

