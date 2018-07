​Leao Butrón: "Quiero ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol" [VIDEO]

En estos días en que mucha gente vinculada al fútbol exige que Edwin Oviedo renuncie al máximo cargo que ostenta en la Federación Peruana de Fútbol, Leao Butrón sorprendió al afirmar que uno de sus objetivos es presidir en su momento esa institución.

"Yo apunto a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Me encantaría, para eso hay un camino, no puedes saltarte muchas cosas. Gestionar en la misma federación es parte de y a mí me encantaría", afirmó el todavía portero de Alianza Lima a "En el medio".

Para eso, el guardameta de 41 años llevó un Máster en Gestión Deportiva en un prestigioso instituto, además de haber estudiado para entrenador.

"Lo que he aprendido en el fútbol es que en él lo más seguro es que no hay nada seguro. Yo hace cuatro años me veía retirándome en Melgar, creo que es uno de los equipos que más quiero y del cual me hice hincha. Sin embargo, tuve la oportunidad de venir a Alianza", señaló Butrón.

"Creo que en el Perú faltan gestores deportivos. Estudié también para entrenador, aunque no sé si lo ejerza, pues más me voy por la gestión deportiva", sostuvo.