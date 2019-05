Leao Butrón: “No entiendo cómo un jugador puede hacer la 'camita' en un club"

Alianza Lima está muy por debajo del nivel que se esperaba y los resultados positivos siguen siendo esquivos. En este contexto, Leao Butrón habló sobre todos los rumores que se generaron con la salida de Miguel Ángel Russo y la supuesta 'camita que hubo.

"Tuvimos malos partidos, pero lo que más me molestó fue que digan que éramos un grupo que no tiraba hacia delante. No sé cómo haces para tirar para atrás, y menos cuando no se está jugando. No vi ningún partido donde un jugador haya hecho eso. Es muy irresponsable acusar con nombres", indicó el arquero de Alianza Lima.

“Estuve callado porque me estaban responsabilizando por algunas cosas y yo estaba más preocupado por mi lesión. Me responsabilizaban injustamente. Me molestó porque Alianza Lima viene saliendo de una situación complicada y como no tienen la capacidad de descifrar lo que está pasando futbolísticamente", agregó.

Para Leao Butrón, la partida de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima se produjo porque los resultados no los acompañaron, así como los objetivos a corto plazo, como ganar el Torneo Apertura y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

